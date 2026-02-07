Jugó un sólido último cuarto para llevarse el importante triunfo en la BCL Americas, en condición de visitante.

Boca venció a Minas y se quedó con el primer lugar del Grupo C

Boca Juniors estableció un parcial de 25-13 en el último período para superar a Minas Tenis Clube por 77-67 y asegurarse el primer lugar del Grupo C de la Basketball Champions League Americas.

Ambos equipos entraron al partido ya clasificados a Cuartos de Final, pero faltaba definir quién sería el puntero de la zona y el club argentino, vigente subcampeón de la competición, dio una gran muestra de carácter al imponerse en casa de su rival, de la mano del técnico debutante el comodorense Nicolás Casalánguida, quien se estrenó en esta etapa final de la Fase de Grupos.

Un triple de Sebastián Vega en el último segundo del tercer cuarto le permitió a Boca acercarse a dos (54-52) para entrar a los 10 minutos finales. Eso cambió el impulso del equipo que en el cuarto período abrió con una corrida de 13-2 para tomar ventaja de 65-56, con 5:57 minutos por jugarse.

De allí en adelante los xeneizes conservaron la ventaja y Martín Cuello, con un doble bajo el canasto, sentenció el triunfo al poner diferencia de 73-65 con solo 1:46 minutos para el final.

Agustín Barreiro fue el ancla de Boca Juniors en ambos costados con un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes, además de 2 asistencias. El alero lideró a todos los jugadores con valoración de 22.

Michael Smith aportó 16 unidades y 7 rebotes, mientras que Wayne Langston, agregó otros 14 tantos. Franco Giorgetti tomó 10 rebotes y Lucas Faggiano dio 8 asistencias para los vencedores. El pívot Francisco Cáffaro no estuvo disponible luego de que en el día anterior sufriera una torcedura en el tobillo derecho.

En Minas, Danilo Fuzaro lució con 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Erik McCree le siguió con 12 tantos y 9 rebotes y Wini Braga llegó a los 10 puntos.

La defensa de Boca limitó a Minas a solo 31 por ciento desde el campo (22-70) y al otro costado lanzó para 44 por ciento (28-63). El ataque en transición fue la principal arma de los argentinos al dominar en ese apartado del juego 21-8.

Boca Juniors (4-2), con el triunfo, igualó el registro de Minas (4-2) en el Grupo C pero quedó por encima al llevarse el duelo particular entre ambos 2-1. Ahora los dos conjuntos deberán esperar la definición de quién será el líder del Grupo D entre SESI Franca (BRA) e Instituto (ARG) para conocer a sus rivales de Cuartos de Final.

Foto: FIBA Américas.