Facundo Chapur se quedó con la primera "pole" del año en el TN

El piloto cordobés, con Honda Civic, logró este sábado el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 3 en el autódromo Ciudad de Paraná.

Facundo Chapur completo un sábado contundente en el autódromo Ciudad de Paraná (Entre Ríos), obteniendo la pole position en su ingreso al equipo Larrauri Racing, en el cierre del primer día de actividad de la primera fecha del Campeonato 2026 de TN Clase 3, disputándose el Gran Premio Club de Volantes Entrerrianos – Copa Pilay.

El piloto cordobés cronómetro 1.32.314, para quedarse con el mejor tiempo y sumar los primeros tres puntos anuales. Agustín Canapino se ubicó en la segunda posición, distantes 0.215/1000 del líder en su primera experiencia junto al equipo Salvita Racing a bordo de un Chevrolet Cruze. En tanto, Alfonso Domenech se ubicó en el tercer lugar, a 0.314, sobre el Volkswagen Virtus atendido por Saturni Racing.

El santacruceño Sebastián Gómez completó, con el cuarto lugar, una destacada participación en la etapa clasificatoria a bordo del Volkswagen Vento atendido por Martos Competición, mientras que Mauricio Lambiris se ubicó en el quinto lugar, a 0.351/1000 del líder clasificatorio que encabezó un lote que comprendió un total de 19 autos dentro del primer segundo de diferencia. Julián Santero, José Manuel Urcera, Matías Muñoz Marchesi, Leonel Pernía y Bautista Damiani, debutando este fin de semana en Clase 3, se quedaron con la primera decena de tiempos luego de los tres grupos diputados.

Este domingo desde las 11:25, se disputarán las series clasificatorias. Facundo Chapur y Sebastián Gómez largarán en la primera línea de la primera serie; Agustín Canapino y Mauricio Lambiris harán lo propio en la segunda serie, mientras que Alfonso Domenech y Julián Santero formarán la primera línea en la tercera cronometrada

Clasificación

1º Facundo Chapur (Honda Civic) 1’32”314/1000

2º Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) a 0’153/1000

3º Alfonso Domenech (VW Virtus) a 0’314/1000

4º Sebastián Gómez (VW Vento) a 0’344/1000

5º Mauricio Lambiris (Ford Focus) a 0’351/1000

6º Julián Santero (Ford Focus) a 0’400/1000

7º José Manuel Urcera (Ford Focus) a 0’400/1000

8º Matías Muñoz Marchesi (VW Vento) a 0’450/1000

9º Leonel Pernía (Honda Civic) a 0’452/1000

10º Bautista Damiani (VW Vento) a 0’467/1000