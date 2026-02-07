Aldosivi se lo empató en el final a Central

El “Canalla” ganaba con un tanto de Ignacio Ovando, pero el “Tiburón” lo igualó en el segundo tiempo con un golazo de Nicolás Cordero.

Aldosivi rescató este sábado un valioso punto al empatarle en el final 1-1 a Rosario Central en la continuidad de la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, tuvo el arbitraje de Fernando Espinoza. El “Canalla” había abierto el marcador a través de Ignacio Ovando, pero en el final, Nicolás Cordero empató para el “Tiburón”.

El equipo rosarino pegó primero y temprano. Apenas a los 4 minutos de la etapa inicial, Ignacio Ovando aprovechó una desatención defensiva y estampó el 1-0 para la visita. Durante gran parte del partido, la visita controló los tiempos y estuvo cerca de ampliar la ventaja, especialmente a través de la pegada de Angel Di María, quien exigió en un par de ocasiones al arquero Axel Werner, la gran figura del local que mantuvo a su equipo con vida.

Cuando parecía que los tres puntos viajaban a Rosario, apareció la mística marplatense. A los 42 minutos del complemento, tras un centro preciso de Nicolás Zalazar, Nicolás Cordero conectó una espectacular volea de tijera que dejó sin opciones a Jeremías Ledesma. Un golazo que hizo estallar al Minella y sentenció el reparto de puntos.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto que los mantiene en la zona media de la clasificación. Aldosivi sigue trabajando para romper la racha sin triunfos, mientras que el “Canalla” de Jorge Almirón se vuelve con un sabor amargo tras haber liderado casi todo el encuentro.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Tigre, mientras que Central recibirá a Barracas Central.