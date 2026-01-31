San Lorenzo logró su segundo éxito

Con gol de Gregorio Rodríguez, le ganó de local 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el partido que abrió la 3ª fecha del torneo Apertura.

San Lorenzo de Almagro derrotó este sábado como local por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el partido que puso en marcha la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores y que correspondió a la Zona “A”, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique, y el gol del partido lo marcó Gregorio Rodríguez.

Típico partido trabado, luchado, de pocas llegadas, en el que hacer un gol casi que liquida la cuestión. No pasó demasiado en el primer tiempo, en el que San Lorenzo y Central Córdoba se repartieron la posesión.

De movida, el “Ciclón” presentó una novedad: el debut de Gonzalo Abrego en el mediocampo. La mala noticia: la lesión muscular del colombiano Jhohan Romaña, que ya no saldría al segundo tiempo.

La acción a fondo arrancó en el complemento, que también presentó otro debut: Gregorio Rodríguez, en definitiva el héroe de la tarde, se puso la azulgrana por primera vez (salieron Romaña y Abrego). Y a los 10 minutos, Ezequiel Cerutti salvó una pelota que se iba, Alexis Cuello la tomó, enganchó, tiró el centro por abajo y apareció Rodríguez, con un toque de primera, para hacer estallar al Bidegain.

Central Córdoba quiso reaccionar, pero no hizo mucho. San Lorenzo, siempre con un Cuello batallador e imparable para los defensores, buscó liquidar el pleito. No llegó el segundo, pero el equipo tampoco sufrió.

En la próxima fecha, los de Damián Ayude visitarán en el clásico a Huracán, mientras que el “Ferroviario” recibirá a Unión de Santa Fe en el partido que pondrá en marcha la cuarta jornada.