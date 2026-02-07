El piloto salteño, con Toyota Yaris, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación en Paraná, donde este domingo se correrá la primera fecha. El comodorense Renzo Blotta clasificó 19º.

Lucas Petracchini fue el más rápido en la Clase 2 del TN

Lucas Petracchini logró la pole position en la primera fecha del Campeonato 2026 de TN Clase 2 que se disputa en el autódromo Ciudad de Paraná, donde este domingo se conocerá al ganador del Gran Premio Club De Volantes Entrerrianos – Copa Pilay.

El piloto salteño, a bordo del Toyota Yaris atendido por GR Competición, cronómetro 1.35.324, asegurándose los primeros tres puntos de la temporada y superando por apenas dos milésimas a Francisco Coltrinari, ubicado en la segunda posición. Detrás, Valentino Quattrocchi obtuvo el tercer puesto, y con ello, su mejor resultado en clasificaciones luego de tres carreras diputadas a bordo del Toyota Yaris, atendido por Alquat Motorsport.

Tomás Vitar, quien dominó en la primera tanda de clasificación, se ubicó en el cuarto lugar a bordo del Nissan March mientras que Juan Ignacio Canela completó un destacado sábado para el equipo liderado por Adrian Quattrocchi al quedarse con el quinto puesto, a tres décimas, informó la página del TN.

Juan Eduardo Kreitz, Exequiel Bastidas, Maximiliano Bestani, Pedro Grippo, y Santino Balerini completaron la primera decena de clasificados luego de las dos tandas clasificatorias disputadas este sábado.

Por su parte, el comodorense Renzo Blotta, al mando de un Peugeot 208 del Ale Bucci Racing, sufrió la rotura de la rótula de la selectora en la clasificación, quedando en el puesto 19º.

A partir de las 10 de este domingo, se disputarán tres series clasificatorias en las cuales largarán en la primera posición los pilotos Lucas Petracchini, Francisco Coltrinari y Valentino Quattrocchi.

……………….

Clasificación

1º Lucas Petracchini (Toyota Yaris) 1’35”324/1000

2º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 0’002/1000

3º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 0’025/1000

4º Tomás Vitar (Nissan March) a 0’110/1000

5º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 0’368/1000

6º Juan Eduardo Kreitz (Peugeot 208) a 0’378/1000

7º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) a 0’538/1000

8º Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix) a 0’581/1000

9º Pedro Grippo (Toyota Yaris) a 0’593/1000

10º Santino Balerini (Peugeot 208) a 0’646/1000

19º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 1’354/1000