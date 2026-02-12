En plena reestructuración, el club el busca cumplir proyectos de infraestructura que mejorarán la calidad de la institución de zona norte.

En el Club Ciudadela asume una nueva comisión con el objetivo de hacer obras

En poco tiempo asumirá una nueva comisión directiva en el Club Manantiales Behr de Ciudadela, que tendrá como responsable a Juan Carbajal y Ximena Davies, como presidente y vicepresidente, respectivamente.

Ambos dirigentes, y colaboradores del club recibieron en su predio deportivo al titular del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

El objetivo de la visita del funcionario de la cartera deportiva es planificar y coordinar junto a los dirigentes el trabajo para la presente temporada 2026.

La dirigencia del “Gaucho” apunta en este primer momento a poder concretar el cerco perimetral de su cancha. En esta nueva etapa se han concentrado en realizar diferentes tareas, como el acondicionamiento de los vestuarios, la limpieza del predio y la cancha principal.

“La reunión para nosotros como grupo fue muy satisfactoria porque tuvimos un compromiso firme. Después, como comisión, veremos cómo encarar la labor de tener la cantidad de mano de obra para cumplir con los comienzos de los trabajos, porque tenemos algo de materiales” expresó Ximena Davies, dirigente de Ciudadela, en esta nueva etapa de desafíos para la institución.

Además, la idea de la nueva comisión es continuar recaudando todos los fondos posibles para cubrir costos operativos que lleva planificar la nueva infraestructura y proyectos para Ciudadela.

“Haremos diferentes cosas para pagar la mano de obra del club, y la alegría nuestra es que hoy tenemos ya los papeles listos para presentar a la IGJ (Inspección General de Justicia), como nos pidieron” declaró Davies, quien asumirán próximamente dirigiendo los destinos del club.