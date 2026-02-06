Con el acompañamiento de Comodoro Deportes y el esfuerzo de los dirigentes, el club se enfoca de lleno en la finalización de los tres vestuarios, una obra que le dará confort y comodidad a los deportistas.

El Club Ferrocarril del Estado entra en la etapa final de sus vestuarios

La comisión directiva del Club Ferrocarril del Estado, encabezada por su presidente Gustavo Ortiz y el vicepresidente Walter Guzmán, recibió en el predio de Km. 5 al titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para determinar en conjunto los pasos a seguir de la obra de los vestuarios nuevos.

Además, los dirigentes le brindaron un panorama de los nuevos proyectos deportivos y edilicios con el fin de progresar en ambos aspectos.

Al respecto, Ortiz dijo que “le comentamos de la gestión que llevamos como club, obviamente el Ente Comodoro Deportes reconociendo los avances que ha habido en la institución, no solamente en la parte de infraestructura sino también en lo deportivo, con el crecimiento de las divisiones inferiores y el femenino”.

En ese sentido, expresó que “de parte del Ente Comodoro Deportes vamos a tener un apoyo continuo, como lo tuvimos el año pasado, pero quizás un poco más fuerte hacia la escuelita de fútbol, las inferiores y el femenino”.

El equipo femenino de La Maquinita estará nuevamente jugando el Regional, donde el año pasado logró algo histórico y llegó a la final patagónica. “Vamos a contar con el apoyo del equipo del fútbol femenino que una vez más van a jugar el Torneo Regional a partir de abril o mayo”, indicó el dirigente.

En cuanto a obras e infraestructura, Ortiz detalló que “avanzamos bastante y lo que queda es la terminación de los vestuarios, donde Hernán (Martínez) se comprometió a dar el financiamiento para que los podamos finalizar en abril”.

Y añadió que “después se va a hacer un relleno en la parte de adelante de la cancha, donde está el estacionamiento, la idea es poder rellenar y en un futuro, con fondos del club, hacer un playón”.

Por último, celebró “el acompañamiento constante de Comodoro Deportes hacia el club en todo lo que se emprenda, tanto en lo futbolístico como en lo edilicio”.

“Tenemos muchas obras para hacer pero hay que ir de a poco, estamos terminando los vestuarios, reacondicionando el quincho, y después seguiremos con algunas obras más chicas que son para darle más vida al club”, sentenció Gustavo Ortiz.