El club Laprida encara el año proyectando nuevas obras

La dirigencia proyecta en lo que será la ampliación del vestuario local, junto con la terminación del comedor y los baños del albergue.

Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, junto con Martín Gurisich, director de Deportes municipal, recorrieron las instalaciones del club Laprida.

Allí, las obras no se detienen y desde la dirigencia proyectan lo que será la ampliación del vestuario local, junto con la terminación del comedor y los baños del albergue, que se ubican en el primer piso de la institución de zona norte.

“Aprovechamos a realizar un recorrido con el objetivo de cerrar el compromiso de parte del Estado municipal en lo que va a ser el acompañamiento en el año. En algunas obras, en las que están avanzando como la ampliación de los vestuarios y la terminación de los trabajos en el sector de arriba” expresó el titular del Ente deportivo, Hernán Martínez.

El referente de Comodoro Deportes, en este sentido confirmó que desde el Ejecutivo Municipal “también estaremos este año, con el acompañamiento de la beca que va al presupuesto del club. Hoy, Laprida es el primer club donde comenzaremos. La idea desde la gestión de nuestro intendente Othar Macharashvili es estar esta temporada”.

De esta manera, desde el Estado municipal se revalidó, nuevamente, el acompañamiento a los clubes y entidades deportivas de la ciudad.

Con respecto al acompañamiento desde el Ejecutivo hacia los clubes, expresó que “sabemos que no será de la dimensión que tenemos, y somos conscientes de que la ciudad no está pasando por un momento fácil, pero entendemos que es la continuidad de lo que se hace y tenemos que estar acá. El Estado está presente y nos comprometemos acompañar las obras que llevan adelante”.

Por su lado Héctor Iturrioz, tesorero del club Laprida, describió que desde el año pasado “se finalizó con el paredón de 50 mts. que será la continuación del vestuario local, que lo queremos finalizar este año con ayuda del municipio. Después, en el primer piso tenemos un albergue de chicos, que hoy son dos de la zona del Valle. Estamos haciendo un comedor y los baños con duchas, que tiene un proceso avanzado, faltan las terminaciones que siempre son las más caras y desde Comodoro Deportes se comprometieron a darnos una mano para terminarlo lo más pronto posible”.

“Con el esfuerzo de la comisión (directiva) logramos terminar la cancha de fútbol 5, si bien falta la iluminación, colocar las redes, de a poquito vamos avanzando a pesar que son momentos complicados”, apuntó el directivo sobre los trabajos en la entidad.

Sobre el acompañamiento del Estado municipal para encarar cada desafío en materia de infraestructura, el dirigente opinó que “desde un primer comienzo, el Estado está presente. Todo lo que tenemos en obras se hace al 50 por ciento el club y el Estado. Siempre el ente deportivo se ha portado excelentemente con nuestra institución”.