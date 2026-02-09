McLaren presentó su nuevo MCL40

La escudería de Fórmula 1 McLaren, vigente campeón del mundial de pilotos y de constructores, presentó este lunes su nuevo auto para 2026, el MCL40, con el objetivo de revalidar el título, en un año en el que entra en vigor la nueva reglamentación.

"Creo que todos estamos emocionados por seguir con la temporada, y honestamente no hace tanto tiempo que terminamos la temporada, así que ha pasado muy rápido, pero tenemos un test aquí en Baréin con el que estamos emocionados. Hay muchas cosas nuevas en el coche que tenemos que preparar y aprender", expresó Lando Norris, vigente campeón del mundo y piloto de la escudería, junto con el australiano Oscar Piastri.

McLaren, que viajará a Baréin para los segundos test de la temporada que tendrán lugar del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20, optó por mantener su línea habitual de estos últimos años, con ese naranja papaya tan característico como referencia principal, mientras que el resto de detalles están reforzados en negro.

“Obviamente, un poco más de papaya este año, especialmente en la parte de afuera, lo cual es agradable, pero, obviamente, mantiene un nivel muy similar a lo que ha sido muy sucesivo en los últimos años. Así que, sí, sólo una pequeña modificación, pero es bueno ver que hay más papaya", afirmó Piastri.

Zak Brown, director ejecutivo de la escudería, definió la próxima temporada como "increíble" y remarcó que la clave va a estar en el desarrollo y la evolución del auto.

"Creo que será increíble. Nunca hemos visto este tipo de tecnologías desplegadas. Hay mucho que cambiar. No hay una rueda que se ha llevado de 2025 a 2026. Nosotros como equipo tenemos que entender cómo maximizar el coche, así como los motores y creo que será una carrera de desarrollo", reconoció.