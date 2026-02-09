Cristian Sánchez: "es más que un sueño"

El 14 y 15 de noviembre, el deportista representará a Comodoro y la Argentina en la Copa del Mundo IPL (International Powerlifting Federation) en Moscú.

Luego de un gran 2025, Cristian Sánchez ya piensa en otro enorme desafío para esta temporada, uno de los más importantes de su carrera deportiva, y será en noviembre con la Copa del Mundo IPL en Moscú.

“Es más que un sueño. Me reuní con Hernán (Martínez) y desde Comodoro Deportes me van a acompañar en el Campeonato Mundial de Powerlifting en Moscú, es algo increíble”, expresó.

Sánchez debutará en la modalidad testeada (sin suplementos químicos), una categoría que por primera vez se implementará en el país en una competencia que se realizará el 5 de abril en Esquel y será organizada por Argentina Powerlifting League (APL).

“Este año vamos a empezar en la categoría testeada, voy a estar en Esquel en un torneo que hace la Federación APL y será la primera vez que se hace acá en Argentina, me va a servir como guía para llegar al mundial en esa modalidad”, contó.

Y agregó que “la modalidad consiste que solamente pueden haber suplementos naturales, obviamente que hay una merma en el rendimiento pero por lo que hemos tanteado voy a ir bien parado”.

Para cerrar, Cristian Sánchez se refirió al reto que será competir en Rusia y puntualizó en “el idioma y la diferencia de temperatura, que va entre 6 y 8 bajo cero, pero es un desafío extra que se le pone a todo esto que hay que encararlo y meterle todas las ganas”.