El waterpolo se prepara para nuevos desafíos

El catalán Xavier Miarons, referente de la Asociación de Waterpolo de Comodoro Rivadavia mantuvo una reunión de planificación de eventos, viajes, actividades, con el titular de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. Luego junto a la categoría U18 viajó a un campus a Rosario donde también entrenan con la selección argentina.

“El año pasado fue un año donde por segunda vez participamos de la Liga Nacional en Buenos Aires. Fuimos con un combinado mayormente con gente de Comodoro, pero también con gente de la cordillera y de Rawson. Y a su vez, con ese combinado, también tratamos de darle un impulso nuevo a la Liga Provincial, antes llamada Liga Patagónica, que esa Liga Provincial se hace en base a la liga local de Comodoro, más unos partidos que vienen a disputar los combinados de la cordillera, que es Bariloche, y el combinado del Valle, que vendría a ser Puerto Madryn y Rawson”

“Así que, muy contentos porque terminamos pudiendo jugar y disputar varios encuentros, partidos parejos. Y lo importante es darle crecimiento al waterpolo en nuestra zona y tratar de generar fanáticos de nuestro deporte”, dice Miarons.

LA INVITACION ESTA ABIERTA

Con respecto a la captación de jugadores, Xavier Miarons, aseguró. “Siempre tratamos de explicar que el waterpolo es un juego en el agua, que vendría a ser como el fútbol, handball o el básquetbol en lo que es fuera del agua. Para todo aquel que le guste el agua, que le guste jugar y los deportes de equipo y colaborar con otros, digamos, es juego en equipo. En realidad, el waterpolo es eso".

"En los natatorios de Pueyrredón y Kilómetro 8 hay unos papeles con nuestra publicidad, con nuestros números de teléfono de contacto si nos quieren ubicar. También hay un Instagram, Waterpolo Comodoro. Así que a través de esos canales se pueden contactar con nosotros. Y entonces un poco evaluamos qué categoría, qué tipo de persona es la que quiere empezar, le damos el horario que le va mejor o qué corresponde más a su nivel y a su conocimiento”, dice Xavier Miarons.

LA U18 VIAJO A UN CAMPUS EN ROSARIO

También el técnico se refirió a la reunión con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez. “Excelente, como siempre. Muy atento a todo lo que le hemos contado, a todo lo que queremos hacer y colaborando, como siempre, para encontrar las mejores soluciones para que se puedan dar las fechas en nuestro calendario deportivo”.

“Agradecido a la ayuda que nos da Comodoro Deportes, Hernán -por Martínez-, Martín Gurisich, sinceramente, hay pocos lugares que hagan el trabajo que se hace en esta ciudad con el deporte, asegura Miarons.

Ahora la categoría U18 viajó en las últimas horas a un campus en Rosario. “Vamos a estar con el seleccionador nacional argentino, Juan Pablo Giri, y después será empezar la liga local para ir preparando lo que sería el primer viaje de Liga B Nacional que vamos a disputar en Mercedes”.

“En Rosario entrenamos de lunes a sábado. Así que, son cuatro entrenamientos con el Club Atlético Provincial y después dos días de entrenamiento con la selección argentina U18. La verdad es que nos dieron la oportunidad de participar de esos entrenamientos y creo que es muy importante para que los chicos sepan a dónde están parados y qué nos falta para llegar a ese nivel”, aseveró por último Xavier Miarons.