José de San Martín se prepara para recibir el 3º Patagónico de Newcom

El torneo se desarrollará del 3 al 5 de abril, con el respaldo de Chubut Deportes. La localidad espera la visita de más de 800 personas.

La Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín anunció la realización de la 3ª edición del Torneo Patagónico, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de abril, con el respaldo de Chubut Deportes.

El evento, que ya se ha consolidado como una fecha clave en el calendario deportivo provincial, espera la participación de más de 40 equipos provenientes de distintas provincias de la región.

El torneo se desarrollará en el Gimnasio Municipal, donde se dispondrán dos canchas simultáneas para dar respuesta a la gran demanda de partidos. La competencia abarcará las categorías +40, +50, +60 (mixto) y +68, sumando además las categorías femeninas, promoviendo así la inclusión y el desarrollo del deporte en todas las edades.

Impacto turístico y deportivo

José Teodoro Gómez, presidente de la Comisión Municipal de Newcom, destacó la relevancia de este encuentro para la economía local: “Coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa, esperamos la llegada de más de 800 personas foráneas. Esto representará un movimiento económico y turístico muy importante para toda nuestra zona”.

Asimismo, Gómez subrayó el apoyo institucional recibido: “Este evento es fruto de una planificación estratégica. Queremos agradecer al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y al gobernador Ignacio Torres, quienes han tomado al Newcom como una política de Estado, brindando el respaldo necesario para que esta disciplina siga creciendo en la cordillera y en toda la provincia”.

DETALLES DEL TORNEO Y CONVOCATORIA

La organización informó que habrá premios en efectivo para los tres primeros puestos de cada categoría y se contará con un servicio de buffet para los asistentes. La entrada para el público general será totalmente gratuita, con el fin de invitar a las familias de San Martín y parajes aledaños a disfrutar de tres jornadas de integración y camaradería.

Los equipos interesados en participar podrán inscribirse hasta completar el cupo. El valor de la inscripción es de $80.000 por equipo, más el arancel de arbitraje por partido.

Contacto de prensa e inscripciones: 2804 403570.