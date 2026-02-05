Lago Puelo es bicampeón en newcom

Este jueves, en Rawson, finalizó la instancia Provincial de la disciplina de los Juegos Comunales de Adultos Mayores.

Finalizó este jueves la instancia Provincial de los Juegos Comunales de Adultos Mayores, con la definición del newcom, donde Lago Puelo nuevamente se consagró campeón.

El miércoles había culminado la disciplina boccia, con el primer puesto de Jorge Marín de Paso de Indios.

Las delegaciones que compitieron fueron de las localidades de Rada Tilly, Lago Puelo, Lagunita Salada, Telsen, Gastre, Río Mayo, Dolavon, Alto Río Senguer, Río Pico, Paso del Sapo y Paso de Indios.

El newcom se disputó todo en instalaciones de la Escuela 752 de Rawson. El primer día se jugaron los partidos de fase de grupos y en la segunda jornada los encuentros definitorios. En principio se realizaron las semifinales y luego tercer puesto, donde Gobernador Costa se impuso por 2 a 0 sobre Telsen.

En la final se enfrentaron Lago Puelo y Alto Río Senguer, donde el equipo defensor del título volvió a ser superior y se quedó con la victoria, también por 2 a 0, para quedarse con el primer puesto.

Tras la definición, se realizó la entrega de premios y la fotografía final entre todos los equipos. Previamente, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, brindó unas afectivas palabras a todos los presentes y agradeció a los participantes y a todo el equipo de trabajo del ente deportivo provincial que hizo realidad nuevamente este exitoso Provincial de Adultos Mayores de los Comunales.

Vale destacar que este evento sirvió como antesala de lo que será la semana próxima la instancia Provincial de los Juegos Comunales de Menores, que contará con la presencia de más de 650 chicos de todo el Interior, que competirán en Trelew, Rawson y Playa Unión en las disciplinas de tenis de mesa, atletismo y futsal, del 10 al 13 de febrero.

RESULTADOS

Tercer puesto

Gobernador Costa 2 - Telsen 0

1er set: 15 a 9.

2do set: 15 a 7.

Final

Lago Puelo 2 - Alto Río Senguer 0

1er set: 15 a 4.

2do set: 15 a 8.

Posiciones finales

1° Lago Puelo.

2° Alto Río Senguer.

3° Gobernador Costa.

4° Telsen.