"Empezá a estudiar": áspero cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks

Un debate sobre las lesiones en el fútbol que comenzó con el caso de Boca Juniors y las recientes bajas de Ander Herrera y Exequiel Changuito Zeballos generó un álgido intercambio de opiniones entre Diego Latorre y Diego Chavo Fucks durante la emisión del programa F90, de ESPN.

Luego de la presentación del tema con Augusto César, periodista que cubre la actualidad del Xeneize, se inició el debate en el panel sobre las lesiones y cuánta influencia hay en el trabajo de los futbolistas en el gimnasio y qué incidencia tiene el uso de los datos del GPS. “No hables más. ¿Ves por qué me enojo? Estoy hablando de la motricidad de los jugadores de fútbol", expuso Latorre en medio de la discusión con Fucks. El Chavo le contestó: "¿Vos no ves que los jugadores... como dicen los ex jugadores, llevan un corpiño? Bueno, eso es individual, eso es para tener mediciones individuales".

El intercambio siguió escalando y Gambeta le pidió a su compañero que responda sobre las lesiones que sufrieron otros futbolistas internacionales. “¿Por qué el City tiene siete lesionados? ¿Por qué el Arsenal tiene ocho lesionados? Después de hablarme de la tecnología me decís: ‘Qué se yo’. ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol en el Manchester City, por ejemplo? Empezá a estudiar entonces y no me hables del GPS, hablame del juego real. El futbolista juega realmente ahí adentro de la cancha. Y el gesto del fútbol está determinado por el adversario también. Por el adversario". Para finalizar, Latorre le dijo al conductor Sebastián Vignolo: “Me tenés que pagar el sueldo vos, las cosas que tengo que escuchar en este programa...”.