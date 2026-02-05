Qué dijo Fátima Florez tras ser cancelada por el encuentro con Javier Milei

Fátima Florez volvió al centro de la escena con la aparición junto al presidente de la Nación Javier Milei en su show en Mar del Plata generando un revuelo en el teatro debido a la presencia que celebraron la presencia mientras que otros la repudiaron. Lo cierto es que su nombre dio vueltas por el mundo del espectáculo tras realizar una performance en el escenario.

Más tarde un evento con el que ya había acordado su presencia tras ser contratada le pasó factura y le hizo saber la molestia por la aparición junto al mandatario. Es que estaba todo acordado para que la humorista sea parte de la tradicional fiesta del boliche "X", donde anualmente se destaca a una figura del espectáculo como ícono de la comunidad. La dueña del lugar, de nombre Mariel, había elegido a Fátima, pero el repudio de sus empleados por la elección generó que dé marcha atrás.

Es que miembros de la comunidad LGQBT se opusieron debido a que no comparte pensamiento con el mandatario. "Dicen que este gobierno está yendo para atrás con los derechos. No voy a estar en el mismo escenario que Fátima cuando ella está pegada a alguien que desestima a la comunidad", le escribieron los miembros de la comunidad a la dueña del espacio.

QUE DIJO

"Si es la decisión que el boliche tomó, entonces está bien. Lo respetamos. De más está decir que las puertas del teatro están abiertas si quieren entregar el premio acá, pero si lo quieren suspender está bien", dijo Fátima Florez y agregó: "Estoy orgullosa porque siempre recibí premios y me enorgullecen totalmente. Siempre fue un momento de festejo para mí. Esto que pasó no es grato y te descoloca, pero vivimos en democracia y cada uno tiene la libertad de tomar la decisión que quiera. Si me corren a un costado, me corren".

"Están diciendo que la comunidad rechaza, pero no es la comunidad: es el propietario de un lugar privado. Es una persona privada que tiene un lugar privado y que tomó la decisión de levantar un evento al cual nos convocó", aclaró la actriz y cerró: "Lo lindo es dar amor y no desamor. Empezamos a abrazarnos y a unirnos más. Si no quieren que estemos, no estamos, pero en paz, con alegría y con humor".