Fátima Flórez, Milei y un reconocimiento cancelado

La aparición de la humorista junto al Presidente en Mar del Plata reactivó debates en el mundo del espectáculo y derivó en la baja de un homenaje previsto.

Fátima Flórez volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras compartir escenario con el presidente Javier Milei durante una función en Mar del Plata.

La presencia del mandatario mientras se incendia la Patagonia generó reacciones encontradas dentro del teatro: aplausos de un sector del público y manifestaciones de rechazo de otro, en un clima que rápidamente trascendió lo artístico y se instaló en el terreno político y social.

El impacto no se limitó a esa noche. Días después, un evento al que la humorista ya había sido convocada decidió dar marcha atrás. Se trataba de la tradicional celebración de un reconocido boliche, donde cada año se distingue a una figura del espectáculo como referente de la comunidad.

La empresaria del lugar, Mariel, había elegido a Flórez, pero la decisión fue cuestionada por trabajadores y miembros de la comunidad LGBTIQ+, quienes expresaron su desacuerdo por el vínculo público de la artista con el Presidente.

Según trascendió, el rechazo se apoyó en diferencias ideológicas y en la percepción de que el actual gobierno representa un retroceso en materia de derechos.

“No voy a compartir escenario con alguien asociada a un proyecto que desconoce a nuestra comunidad”, fue uno de los mensajes que recibió la organización. Ante ese escenario y para evitar conflictos mayores, la coronación fue finalmente cancelada.