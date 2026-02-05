Chubut Deportes confirmó Test Match de atletismo ante Neuquén

En el despacho del gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, se llevó a cabo una importante reunión donde se fijaron las pautas de trabajo para los seleccionados de atletismo de Chubut, que tomarán parte de los Juegos Epade y Araucanía 2026.

Además de Ferro, participaron de la misma el gerente deportivo, Darío Figueroa, el coordinador general de selecciones, Ruperto Ruíz, y los coordinadores de atletismo Gabriel Barchetta y Facundo Guevara.

Al final de la reunión, Barchetta, reconocido exatleta y destacado entrenador dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes, donde se explayó y dio a conocer los puntos salientes del cónclave.

“Nos reunimos con el gerente general, Mariano Ferro, el gerente deportivo, Darío Figueroa, y el coordinador General, Ruperto Ruíz, en donde hicimos hincapié de como vamos a trabajar el 2026, referido netamente a lo que es Epade y Araucanía. Como se sabe este año los Juegos Epade se realizarán en el mes de mayo en Neuquén y en el mes de noviembre los Juegos de la Araucanía que este año tendrá como sede a Chile”.

“Estamos involucrados junto a Facundo Guevara que es el otro coordinador en Epade, Araucanía y también en Evita, que es donde estamos reclutando chicos para los futuros recambios y demás. El año pasado intensificamos ese trabajo a lo largo y ancho de nuestra provincia con tres equipos de trabajo y se vio reflejado en la zona sur, zona cordillera y zona valle y meseta, con varios técnicos que estuvieron trabajando en conjunto con nosotros y ahí pudimos ver un seleccionado de Epade, que siendo locales, tuvimos un excelente desempeño con los chicos saliendo campeones en ambas ramas. Para cerrar, el año se continuó trabajando de la misma manera se intensificó con trabajos de velocidad, de postas que eso a nivel selección es fundamental porque en las postas es puntaje doble”.

“En Araucanía tuvimos la tercera ubicación en la rama masculino, mientras que en la rama femenina veníamos primeros hasta que hubo un problema con el tema del relevo de la posta larga y eso nos hizo perder 26 puntos, que terminaron siendo fundamentales para que terminen en cuarto lugar, cuando el equipo estaba para hacer podio. Tuvimos varios chicos que salieron y otros que se incorporaron haciendo la transición de Epade a Araucanía, como el caso de Olivia Conesa, Nara Fort Laurent, Lorenzo Saldivia y un par más que hicieron sus primeras armas en el seleccionado”

“Como hacemos cada año que finaliza dejamos un pre-equipo armado, trabajamos sobre eso y después ya armamos las fechas con los cuerpos técnicos, como evaluativos, concentraciones, campus, test match y ahí vamos incorporando chicos al programa, detectando nuevos talentos como se hizo el año pasado en el área de velocidad y así haciendo más fuerte a Chubut. La idea y el pedido por parte de las autoridades es que sigamos trabajando como lo venimos haciendo a conciencia y moviendo toda la provincia. Por esa razón armamos un calendario hasta los Epade, ya tenemos programado el 21 de febrero un evaluativo Epade/ Araucanía, en Esquel, el 25 de febrero un evaluativo Epade/Araucanía, en Trelew y el 28 de febrero un evaluativo Epade/ Araucanía en Comodoro. De ahí haremos una concentración de Epade en Rawson los días 14 y 15 de marzo. También ya cerramos con la gente de Neuquén un test match para el 11 y 12 de abril en Neuquén capital y vamos a tener del 8 al 10 de mayo un Campus de velocidad y postas en Rawson, y ya desde la capital nos vamos directamente a los Juegos Epade, que se van a realizar del 17 al 23 de mayo, en Neuquén”.

STAFF TECNICO

“Este año vamos a trabajar con 8 técnicos que van a estar en contacto permanente con nosotros de diferentes lugares de la provincia y son: Adriana Garzón de Esquel; Johana Antilef de Gobernador Costa; Sergio Jara de El Hoyo; Alfredo Monasterio de El Maitén; Valeria Arias de Rada Tilly; Florencia Thomas de Trelew; Yanina Leguizamón de Puerto Madryn; y Hugo Wedertz de Puerto Madryn, que tendrá doble función porque va a estar trabajando como técnico en conjunto con nosotros y aparte va a estar con el programa de preparación física también, así que este será el staff técnico provincial que va a estar trabajando en lo que son las evaluaciones, los test match, campamentos, dentro de todo el proceso de Epade y Araucanía a lo largo del año. Lo que tratamos es poder abarcar, trabajar, para incorporar chicos al seleccionado y también a aquellos técnicos que están en cualquier lugar inhóspito de la provincia y poder llevar los conocimientos y detectar algún chico, darle las herramientas de lo que es un entrenamiento para ir encaminándolo a algún seleccionado”, sentenció.