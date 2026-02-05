Nueva Generación está muy cerca de concretar un sueño

El club, que se encuentra en el barrio Abel Amaya, está trabajando en los últimos detalles para inaugurar su cancha de césped sintético.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó el predio de Nueva Generación, donde se está trabajando en los últimos detalles para inaugurar la cancha de césped sintético. Algo que, como lo dicen los propios dirigentes, le da un cambio radical no solamente al club sino que también al barrio Abel Amaya.

Armando Tula, formador de futbolistas y referente histórico de La Nueva, afirmó que “estamos muy cerca de concretar un sueño que se va a hacer realidad después de muchísimos años de insistir e insistir, falta poco y lo vamos a concretar”.

Y aseguró que el nuevo campo de juego “le cambia el aspecto al barrio, a la estética que tiene” y eso hace que se acerquen más jugadores: “Estamos teniendo una convocatoria importante de chicos de las categorías 2015, 2016 y 2017”.

En ese sentido, explicó que “eso es el resultado de tener la cancha de sintético, al margen de lo que uno trabaja con los chicos y demás, pero el atractivo es la cancha. Es una mejora para el barrio y el club, podemos tener un mayor alcance en la convocatoria para trabajar con los futbolistas porque encuentran un espacio acorde a lo que necesitan”.

Tula ponderó el acompañamiento de la Municipalidad y Comodoro Deportes: “Siempre hemos tenido un respaldo fuerte como institución. Nos dan un espaldarazo impresionante, siempre estuvieron a la expectativa y con las necesidades que tenemos”.

Por su parte, Romina Maldonado, integrante de la comisión directiva, se mostró “muy emocionada, llegué hace tres años al club con mi nene y la verdad que es una motivación muy linda, los chicos están muy entusiasmados”.