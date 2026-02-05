Las clases darán inicio el 6 de marzo, en la Asociación Vecinal de Standart Norte.

La Escuela de Arbitros de Km 8 abrió sus inscripciones, ofreciendo una oportunidad única para aquellos interesados en formar parte del mundo del arbitraje deportivo.

Este programa está diseñado para brindar una formación integral, cubriendo desde las reglas de juego hasta las técnicas avanzadas del arbitraje. Los participantes recibirán instrucción teórica y práctica (esta última en campo de juego), asegurando que estén preparados para afrontar los desafíos en la cancha.

Además, el curso ofrece la posibilidad de aprender de profesionales experimentados, y de obtener una certificación a nivel provincial. Se trata de una excelente oportunidad para desarrollar habilidades valiosas y contribuir de manera significativa al deporte local y regional.

Las clases darán inicio el 6 de marzo, en la Asociación Vecinal de Standart Norte (Km 8), a las 20:00. Los interesados pueden comunicarse con el instructor nacional de árbitros José Castro (director de la escuela), al 297-4296119.