Barracas Central obtuvo su primer triunfo en el Apertura

Derrotó de local 2-0 a Gimnasia de La Plata en la continuidad de la 4ª fecha del torneo de la Liga Profesional. Los goles fueron de Jappert y Tapia.

Barracas Central obtuvo este lunes su primera victoria en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue al derrotar como local a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-0, en la continuidad de la cuarta fecha.

El partido, correspondiente a la zona B, se jugó en el estadio Claudio Tapia, fue arbitrado por el neuquino Darío Herrera. Y los goles los marcaron Kevin Jappert e Iván Tapia.

La primera jugada de riesgo fue para el “Guapo”, en el primer minuto, con una conducción por el medio y posterior remate lejano de Norberto Briasco, que remató alto y desviado.

A los 10 minutos llegó el “Lobo”, mediante un remate desde el borde del área de Jeremías Merlo, que encaró desde la izquierda hacia el medio y sacó un remate bajo, cruzado y cercano al poste derecho del arquero Marcelo Miño.

Un minuto más tarde, luego de una pared, Alexis Steimbach tiró un centro, que se desvió en Rodrigo Insua y se cerró al primer palo, requiriendo una buena reacción de Miño para evitar el gol.

El local convirtió a los 34 minutos del primer tiempo, cuando un córner cerrado al segundo palo de Iván Tapia generó una serie de cabezazos en el área chica, que terminó con una pelota suelta, rematada de primera al gol, con un disparo alto, por Kevin Jappert.

Barracas tuvo la primera llegada del complemento, a los cinco minutos, con un remate de media distancia de Insua, el cual salió bajo y centralizado, a las manos de Nelson Insfran.

El segundo gol de la tarde se dio a los 16’, cuando Tapia sorprendió en un tiro libre lejano y metió un remate potente al primer poste, para el 2-0.

De esa manera, Barracas Central, 7º en la tabla, logró su primer triunfo y suma 5 puntos, mientras que Gimnasia, sexto, se quedó con 6 unidades.

En la próxima fecha, el “Guapo” visitará en el Gigante de Arroyito a Rosario Central, mientras que el “Lobo” jugará el clásico de La Plata frente a Estudiantes.