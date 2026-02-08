Huracán se quedó con el clásico ante San Lorenzo

El “Globo” se impuso por 1-0 con gol del ecuatoriano Jordy Caicedo. El partido correspondió a la cuarta fecha del torneo Apertura.

Huracán se hizo fuerte en Parque Patricios al ganarle el clásico barrial a San Lorenzo por 1-0, en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y el gol lo marcó el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, a los 5’ del segundo tiempo.

Huracán y San Lorenzo protagonizaron un primer tiempo muy cortado, con la pelota más por el aire que por el piso, en un campo que tampoco ayudó para armar sociedades ni secuencias largas de pases.

El “Ciclón” mostró la misma actitud de los partidos anteriores, presionando y peleando cada pelota como si fuera la última, pero volvió a evidenciar una de sus principales falencias: le cuesta generar situaciones claras de gol.

La aproximación más peligrosa de la visita llegó a los 10 minutos. Facundo Gulli metió un centro pasado, Fabricio López la bajó en el segundo palo y la pelota le quedó a Alexis Cuello cerca del área chica. Sin embargo, el delantero le pegó con potencia pero sin dirección y la mandó a la tribuna.

Después de esa jugada, Huracán respondió casi de inmediato: Jordy Caicedo probó desde afuera del área y la pelota terminó en las manos de Orlando Gill.

Lo último del primer tiempo fue un tiro libre para San Lorenzo ya en tiempo de descuento. Gulli intentó colocarla al segundo palo, pero el remate salió débil y Hernán Galíndez la controló sin problemas.

En el complemento, Huracán abrió el marcador tras un centro desde la derecha de Emmanuel Ojeda y el cabezazo de Jordy Caicedo que dejó parado a Gill.

San Lorenzo reaccionó y Cuello tuvo el empate tras un esfuerzo en el que la pelota dio en el palo. Se salvó el dueño de casa..

En el final Huracán tuvo su segundo gol con un remate de Juan Bisanz que se fue por arriba del travesaño.

Gracias a su primera victoria en el torneo, Huracán es octavo en la Zona B con 5 puntos. El líder es Tigre con 10 unidades. En tanto que San Lorenzo quedó séptimo en la Zona A con 6 puntos, donde manda Defensa y Justicia con 8 tantos.

En la próxima jornada, el “Globo” recibirá a Sarmiento de Junín, mientras que el “Ciclón”, visitará a Unión de Santa Fe.