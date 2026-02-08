Sarmiento sumó de a tres en Junín

Le ganó 2-1 a Atlético Tucumán por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Sarmiento de Junín se impuso este domingo de local por 2-1 a Atlético Tucumán, en la continuidad de la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se desarrolló en el estadio Eva Perón, contó con el arbitraje de Bruno Amiconi, quien expulsó en el final a Luciano Vallejo, del equipo visitante.

Los goles del “Verde” los marcaron Junior Marabel y Diego Churín, mientras que para los tucumanos descontó Maximiliano Villa.

El local salió decidido a cambiar su imagen de la jornada anterior ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se encargó de marcar dos goles en la primera etapa. Ambos de la mano de sus delanteros. Primero Junior Marabel y luego Diego Churín. Con el 2-0 a favor, el “Verde” de Junín se fue al descanso.

Para el segundo tiempo, Atlético Tucumán trabajó para reponerse pero apenas pudo marcar solo un tanto a través de Maximiliano Villa, que ingresó en el 70' y marcó en el 71'. Sobre el epílogo, la visita intentó conseguir el punto, pero no lo logró y encima terminó con uno menos por la roja a Luciano Vallejo.

Sarmiento llegó a los seis puntos de 12 posibles y la próxima fecha visitará a Huracán. Atlético Tucumán, por su parte, se sostiene cerca del fondo de la tabla con dos unidades. No es el mejor momento para el Decano, pero en la siguiente fecha tendrá revancha como local frente a Estudiantes de Río Cuarto.