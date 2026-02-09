Le ganó 2-1 con dos de Matías Pellegrini, mientras que el descuento para el “Xeneize” lo hizo Iker Zufiaurre.

Vélez derrotó a Boca y es líder invicto de la zona A

Vélez Sarsfield le ganó este domingo a Boca Juniors por 2-1 en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa.

Los dos goles del ganador los marcó Matías Pellegrini, ambos en el segundo tiempo, mientras que Iker Zufiaurre en el final descontó para el “Xeneize”.

La primera etapa se jugó con mucha intensidad y fricción en la mitad de la cancha, donde ambos equipos priorizaron el orden táctico por sobre la profundidad. Si bien el “Fortín” intentó hacerse dueño de la pelota en algunos pasajes, el “Xeneize” respondió con solidez defensiva y le cerró los espacios, lo que derivó en un trámite parejo y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

Las aproximaciones más peligrosas fueron esporádicas y carecieron de precisión en los metros finales. Vélez buscó lastimar a través de la circulación y los desbordes, mientras que Boca apostó a transiciones rápidas, aunque ninguno logró quebrar el cero.

En el segundo tiempo, las emociones llegaron a favor del dueño de casa y a través del mismo jugador. Matías Pellegrini abrió el marcador a los 18’ y dos minutos más tarde, otra vez el mediocampista ofensivo aumentó para el “Fortín”.

Sobre los 32’, Pellegrini, autor de los dos goles del equipo de Guillermo Barros Schelotto, salió ovacionado, haciendo su ingreso Lucas Robertone.

Minutos más tarde, el ingresado Dilan Godoy se perdió de manera increíble lo que podía haber sido el tercero, cuando quedó cara a cara con el arquero Agustín Marchesín, y le pegó mal.

Boca, mientras tanto, respondió con un remate del juvenil Tomás Aranda, y la pelota se fue desviada. De contra, Robertone lo tuvo, pero no pudo convertir.

Sin embargo, en el final, Boca llegó al descuento a través de Iker Zufiaurre. El árbitro adicionó cuatro minutos, Vélez fue por más, pero al final fue victoria velezana por 2-1.

De esa manera, el invicto Vélez se subió a lo más alto de la punta de la zona “A” con 10 unidades, mientras que Boca, sufrió su segunda derrota en el campeonato y quedó con 6, a cuatro de la cima.

En la próxima fecha, Vélez visitará a Defensa y Justicia, mientras que Boca, que en las próximas horas intentará cerrar la contratación de Edwuin Cetré, será local ante Platense.