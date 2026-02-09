Estudiantes ganó y llega afilado al clásico

Guido Carrillo, de cabeza, marcó el gol que le dio la victoria al “Pincha” ante Deportivo Riestra. El partido de la 4ª fecha se jugó en La Plata.

Estudiantes de La Plata derrotó este lunes de local por 1-0 a Deportivo Riestra en el marco de la 4ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y de esa manera, llega afilado al clásico del próximo domingo ante Gimnasia.

El partido, que se jugó en el estadio Jorge Luis Hirschi, tuvo el arbitraje de Facundo Tello y el gol lo marcó -de cabeza-, el delantero Guido Carrillo a los 30’ del segundo tiempo.

Con esa victoria, el equipo de Eduardo Domínguez, llegó a los 8 puntos y se ubica cuarto en la Zona “A”, a cuatro del líder e invicto Vélez Sarsfield.

Por su parte, el “Malevo” marcha en la 14ª posición con apenas una unidad.

En la próxima fecha, Estudiantes, que en las próximas horas seguramente se quede sin Edwuin Cetré -con destino “xeneize”- visitará el domingo a Gimnasia en el clásico platense, mientras que Riestra, recibirá a Newell’s Old Boys de Rosario en el cierre de la 5ª fecha.

EMPATE ENTRE LANUS Y

TALLERES DE CORDOBA

Por su parte, en el sur del Gran Buenos Aires, Lanús y Talleres de Córdoba igualaron 1-1. El encuentro, que se jugó en el estadio Néstor Díaz Pérez, fue arbitrado por Nicolás Lamolina.

Los dos goles se convirtieron en el final del partido. Martín Ríos había puesto en ventaja a la “T” a los 91’, mientras que dos minutos después, Dylan Aquino, igualó para el “Granate”.

Con ese resultado, Lanús llegó a los 8 puntos y quedó a dos del líder Vélez, mientras que Talleres, se ubica 11º con solo 4 unidades.

En la próxima fecha, el “Granate” visitará en Avellaneda a Independiente, mientras que el conjunto de Carlos Tevez, será local ante el ascendido Gimnasia de Mendoza.