Un reconocido medio especializado publicó la nómina a pocas semanas del arranque de la temporada 2026.

Ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

En medio de la pretemporada de la Fórmula 1, se dio a conocer un listado con los salarios de los 22 pilotos de la grilla. La nómina incluye al argentino Franco Colapinto, que volverá a ser parte de la escudería Alpine.

Colapinto figura en la parte baja del ranking de sueldos publicado por el medio especializado RacingNews365, con un contrato que le retribuye entre 500 mil y un millón de dólares por temporada. Lo mismo cobra Arvid Lindblad, el novato que este año hará su debut en la categoría con Racing Bulls.

Lo cierto es que existe una gran diferencia en los salarios dentro de Alpine. Mientras que el argentino cobra lo mismo que un Rookie, su compañero, el francés Pierre Gasly, recibe unos 12 millones anuales.

El piloto que más dinero gana en la Fórmula 1 es el neerlandés Max Verstappen, con 70 millones por temporada en Red Bull. Este dato sobre el tetracampeón de la categoría (ganador de los títulos de 2021, 2022, 2023 y 2024) no sorprende.

En segundo lugar quedó el siete veces campeón Lewis Hamilton, que gana 60 millones por año en Ferrari, y cierra el podio su compañero de equipo Charles Leclerc, que se lleva 34 millones (lo mismo que percibe George Russell en Mercedes).

El último campeón, Lando Norris de McLaren, recién aparece en el quinto puesto, con un salario de 30 millones por temporada.

RacingNews365 explicó que la lista no es oficial, sino que fue armada en base a entrevistas con diferentes fuentes que permitieron calcular un estimado del salario de cada corredor.

Los montos publicados, en tanto, no incluyen bonus por desempeño ni contratos individuales con auspiciantes o patrocinadores.

El ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares

Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares

Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares

Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares

Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares

Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares

Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares