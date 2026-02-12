El “Matador” le ganó de local por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata en el partido que abrió la 5ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tigre volvió a ganar y se afirma en lo más alto de la Zona "B"

Tigre, tonificado por la goleada lograda en la anterior jornada ante River Plate por 4-1, este jueves siguió por su buen andar y le ganó, como local, por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata en el partido que abrió la 5ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, tuvo el arbitraje de Bryan Ferreyra, y el gol del partido corrió por cuenta de José Romero a los 12’ de la etapa inicial.

La primera llegada fue del local, a los seis minutos, con un tiro libre sobre el borde derecho del área rematado por Federico Alvarez, que dio en el travesaño.

Aldosivi llegó por primera vez un minuto más tarde, con un control, giro y remate desde la medialuna del área de Junior Arias, que se fue alto por muy poco.

A los nueve minutos, el propio Arias bajó una pelota tras un centro y permitió el tiro de primera del volante Esteban Rolón, que dio en el lado externo de la red, por el primer palo.

Tigre abrió el marcador a los 12 minutos, con un pase largo del defensor Alan Barrionuevo que habilitó a José Romero, quien se desmarcó a la espalda de sus marcadores, quedó mano a mano y definió ante la salida del arquero Axel Werner.

Dos minutos más tarde, un tiro de esquina al segundo palo habilitó a Barrionuevo, cuyo cabezazo dio en el poste derecho de Werner.

En 17 minutos, un pase al medio de Valentín Moreno le llegó a Ignacio Russo, que disparó de primera y su remate, alto y al primer palo, fue desviado por el arquero del “Tiburón”.

Al minuto siguiente, Russo filtró un pase para dejar mano a mano a Romero, por el costado izquierdo del área, aunque esta vez el atacante no pudo superar a Werner, con un disparo bajo.

La primera jugada de peligro del complemento fue de la visita, a los 18 minutos, con un desborde y centro atrás del lateral Guillermo Enrique para Arias, cuyo remate se fue bastante alto.

El “Matador” llegó a los 27 minutos, con un remate desde el borde del área de Martín Garay, que salió alto por el primer palo.

El propio Garay generó peligro nuevamente, a los 41 minutos, con un disparo lejano y frontal que hubiera entrado por el ángulo derecho de Werner, de no ser por su manotazo salvador.

Con este resultado, el “Matador”, quien es uno de los invictos del campeonato, se afirma en la punta de la Zona “B” con 13 puntos, mientras que el “Tiburón”, se ubica 13ª con solo tres unidades.

En la próxima fecha, Tigre visitará en Santiago del Estero a Central Córdoba -que viene de quedar eliminado por penales de la Copa Argentina-, mientras que Aldosivi, también será visitante ya que irá a Santa Fe para medirse con Unión.