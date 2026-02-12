Argentinos le dio otro golpe a River

Le ganó 1-0 con gol de Hernán López Muñoz. En el partido, jugado en La Paternal, el árbitro expulsó al DT del “millonario”, Marcelo Gallardo.

River Plate, dejando otra pálida imagen, sufrió este jueves su segunda derrota en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue al caer, como visitante 1-0 ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del campeonato.

El partido, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, tuvo el arbitraje de Andrés Merlo, quien -por aplaudir- expulsó en la etapa inicial a Marcelo Gallardo, DT del elenco “millonario”.

En el inicio del encuentro, Giuliano Galoppo asistió con precisión a Gonzalo Montiel, el lateral encaró por derecha y su definición se fue apenas desviada por el primer palo. El local apenas inquietaba en ataque y River tuvo pasajes de buen juego, con maniobras colectivas por derecha que llevaron peligro al arco del arquero chileno Brayan Cortés.

Argentinos Juniors comenzó a forzar buenas intervenciones de Santiago Beltrán, y se puso 1-0 con un zurdazo cruzado de Hernán López Muñoz. En la última del primer tiempo, Agustín Ruberto no pudo acomodarse en un mano a mano y perdió una buena oportunidad para empatar.

El segundo tiempo fue más peleado, con menos chances de gol. Ingresó el delantero comodorense Ian Subiabre en lugar de Kevin Castaño. Mientras que a los 28’, había entrado Juan Carlos Portillo, por Aníbal Moreno, pero el ex Talleres de Córdoba duró poco, porque se retiró lesionado de la rodilla derecha y llorando. Encima River ya había hecho los cinco cambios.

Además, en esta misma etapa, hizo su debut el mediocampista ofensivo ecuatoriano Kendry Páez por Tomás Galván.

River contó con dos chances con Galoppo: un remate que se fue apenas desviado tras una mala salida del arquero y un cabezazo que también pasó cerca. River no pudo alcanzar la igualdad y Argentinos se quedó con los tres puntos.

En la próxima fecha, Argentinos, que se ubica cuarto en la Zona “B”, recibirá a Lanús, mientras que River -ahora en el quinto lugar- visitará a Vélez en Liniers.