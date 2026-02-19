Chubut tiene dos nuevas integrantes en su cuerpo técnico de básquet femenino

Se trata de Belkis Echegaray, quien será la nueva asistente técnica de la entrenadora Laura Villagrán, y la preparadora física Agustina Ochoa.

Este jueves a la mañana, en oficinas de Chubut Deportes, se llevó a cabo una reunión mediante la cual se dio la bienvenida y se presentó a las dos nuevas integrantes que tendrá el cuerpo técnico de los seleccionados chubutenses de básquet femenino, tanto para los Juegos Epade, como los Binacionales de la Araucanía.

Fueron presentadas Belkis Echegaray, quien será la nueva asistente técnica de la entrenadora principal Laura Villagrán y Agustina Ochoa, nueva preparadora física.

Del encuentro participó la profesora Alejandra Ibrahim (miembro del Directorio de Chubut Deportes), el profesor Ruperto Ruiz, subgerente del área de Planeamiento Deportivo del ente, el nuevo coordinador el básquetbol provincial, Nicolás de los Santos y el exjugador Sebastián Borchuk, también integrante de la nueva coordinación de la disciplina.

Durante la reunión, además de darles la bienvenida a las nuevas profesionales, presentó el proyecto de trabajo para el corriente año, que involucra la preparación de los seleccionados femeninos para las competencias patagónicas mencionadas.