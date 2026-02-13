El campus de Gimnasia tuvo pleno éxito

El mismo lo brindó el entrenador del equipo de Liga Nacional Pablo Favarel y todo su staff. Contó con la presencia de más de sesenta chicos y chicas.

El campus de básquet organizado por el club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia llegó a su fin. Bajo la dirección de Pablo Favarel, DT del equipo profesional de Liga Nacional, y todo su staff, este viernes se cumplió el segundo y último día actividad.

Además, los más de sesenta chicos y chicas que tomaron parte de este campus, también trabajaron e interactuaron con los jugadores del primer equipo del “mens sana”.

Además de los entrenadores Favarel, Gustavo Sapochnik, Guido Lombardi y Mariano Iti -este último DT de Comisión de Actividades Infantiles-, trabajaron con los chicos Sebastián Carrasco, Kenneth Horton, Mauro Cosolito, Bryan Carabalí, Federico Grun, Emiliano Toretta y Carlos Rivero.

En el Socios Fundadores se los pudo observar trabajando a Favarel y al pívot salteño Rivero con un grupo de chicos en su gran mayoría. En la otra mitad, lo hicieron Lombardi con Cosolito. Luego se sumó Grun con el mismo grupo.

En una parte de la cancha auxiliar estuvieron Sapochnik con Toretta -trabajando con un grupo de nenas-. Del otro lado del campo de juego estuvieron It y el ecuatoriano Carabalí.

El director general Pablo Favarel brindó detalles de lo que fue este campus, que finalizó con una charla, la cual fue ofrecida por los jugadores Cosolito, Martiniano Dato y Marcos Chacón, quienes contaron su experiencia en el básquet formativo y profesional, y de la cual también formó parte el propio Favarel.

“Estoy muy contento de poder interactuar con los chicos del club y de la zona de Comodoro y el área de influencia, recordando mis inicios en el básquet de formación. Trabajar con chicos y chicas jóvenes tiene esa particularidad. Te contagian su energía, sus ganas de aprender y su buena predisposición. Así que estoy muy contento por poder colaborar”, afirmó Favarel en diálogo con El Patagónico.

“Tuvimos el campus dividido en distintas estaciones: la parte de ataque y la de defensa. Lo que más nos interesó, es que estén participando los jugadores de Liga Nacional, dando sus consejos, sus tips, sus cosas para mejorar y que los chicos, así como vienen a verlos, puedan jugar un rato con ellos también”, manifestó.

Con relación a la actividad llevada a cabo este viernes por la mañana, Favarel la calificó como “muy interesante”. “Todos los entrenadores pasamos por todos los grupos de todas las edades. Estoy muy contento de estar con ellos y poder compartir algo. Si bien sigue siendo básquet, es distinto a lo que uno hace todos los días”.

Además, el DT del plantel profesional de Gimnasia, enumeró al grupo de personas que estuvieron en el campus. “Somos un grupo de cuatro entrenadores: Gustavo Sapochnik, Guido Lombardi y yo de Gimnasia, y Mariano It que trabaja en la CAI. También está Juan Ercoreca en la parte de preparación física, estuvo la nutricionista Evangelina Gennari y los jugadores en la charla final. También estuvo colaborando con nosotros el profesor Iván Parodi”, destacó.

Al hacer un balance, Favarel sostuvo: “estuvo muy interesante, se pasó rapidísimo porque es largo. Son cinco bloques por día, tres a la mañana y dos a la tarde, más la charla. Lo más importante es que los chicos estén entretenidos y se vayan contentos. Eso es lo que estamos tratando de transmitirles a través del básquet, que se entretengan y que se vayan con una linda experiencia”, afirmó.

campus1 Foto: Richy Vargas / El Patagónico.

campus2 Foto: Richy Vargas / El Patagónico.

campus3 Foto: Richy Vargas / El Patagónico.