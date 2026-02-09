Carla Bassani y "Willy" Lloyd brillaron en la clásica del ciclismo cordillerano

Un total de 156 competidores le dieron este domingo color a la tracional Esquel-Tecka. Luisa Roberts y Luis Urdiles ganaron la prueba de 64K.

El domingo por la mañana se disputó una nueva edición de la Esquel - Tecka, en el marco de la Fiesta Provincial de Calafate. La competencia fue organizada por el municipio teckense con el acompañamiento del Gobierno provincial a través de Chubut Deportes. Milton Reyes, presidente del ente deportivo chubutense, junto al gerente Lucas De Godos acompañaron las alternativas de la prueba deportiva.

Respecto a lo competitivo, la trevelinense Carla Bassani y el representante de Trelew: John “Willy” Lloyd se consagraron ganadores de la convocante competencia de ruta. Bassani se quedó con la victoria tras una ajustada definición final ante Dalma Morales (Sub 23), demostrando un alto nivel competitivo a lo largo de la exigente prueba. Completó el podio de la general; Nathalia Delgado, quien arribó a 9 minutos y 53 segundos de la ganadora. Luego llegaron Lorena Acosta (Trelew), en el cuarto puesto, y Celeste Torres (Esquel).

En la categoría masculina, la emoción también se mantuvo hasta el último metro, cuando cinco ciclistas llegaron al embalaje frente al monumento del soldado Andrés Austin, sobre la ruta 40.

Así fue que la victoria quedó en manos del trelewense John Lloyd, quien registró un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 06 segundos, imponiéndose por una diferencia mínima sobre el juvenil Axel Galdames (integrante del equipo chubutense en Juegos de la Araucanía). El tercer puesto fue para el experimentado Marcos Aga, seguido muy de cerca por el chileno José Luis “Pipo” Rodríguez y Gabriel Antorena, quienes completaron los primeros cinco lugares de la general.

La competencia principal contó con la participación de 97 corredores, quienes afrontaron los 93 kilómetros de ruta entre Esquel y Tecka, en una jornada marcada por el esfuerzo, la estrategia y la definición ajustada. Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes indicó: “esta competencia es muy importante, siempre tiene muy buen nivel de corredores y por eso hicimos el esfuerzo para que los ciclistas del seleccionado provincial pudieran estar presentes y foguearse en la carrera”.

Por su parte, en el recorrido corto de 64 kilómetros, para competidores sobre bicicletas de montaña, tuvo como ganadora a Luisa Roberts, seguida por Valeria Mazurek y Alejandra Namuncurá. Mientras que entre los caballeros, el más rápido fue Luis Urdiles, escoltado por Facundo Alarcón y Tomás Williams, quienes también definieron sobre los metros finales.

podio

LA PALABRA DEL GANADOR

El vencedor “Willy” Loyd señaló que la idea de carrera fue conformar un equipo con ciclistas trelewenses para competir en la punta de la prueba frente a otros equipos. Además, resaltó la presencia del experimentado “Pipo” Rodríguez: “Cuando supimos que él estaba la carrera cambia. Es un corredor que va muy fuerte y no se guarda nada”. El vencedor subrayó el trabajo en equipo, y dijo que la fuga comenzó en la subida de Nahuelpan, cuando se conformó el grupo de punta junto a Rodríguez y Aga, luego se sumaron Galdamez y Antonena, hasta los últimos metros de la definición.

Respecto a la destacada actuación de su escolta, el juvenil Axel Galdamez, Loyd dijo: “Me pone contento por él. Espero que siga mejorando. Que venga junto a corredores de la talla de Pipo Rodriguez, de Marcos Aga, le va a hacer muy bien”, sentenció el vencedor.