El ciclismo de ruta entra en acción en el autódromo General San Martín

El Club de Ciclismo Comodoro Rivadavia se alista para el arranque de la temporada 2026 en el autódromo General San Martín, en lo que será la primera carrera de doce que tienen programadas para este año. Posteriormente, varios integrantes de la institución viajarán a competir a La Pampa.

Por su parte, los infantiles ya arrancaron el año con un mini torneo que tuvo su primera fecha en el barrio Malvinas Argentinas y la segunda en Próspero Palazzo. La tercera y última serán en marzo, con lugar a confirmar.

Ricardo Cabibbo, presidente del Club de Ciclismo, explicó que “la idea principal es poder fomentar el ciclismo desde los más chiquitos hasta los adultos y levantar el deporte”.

Sobre la organización del mini torneo infantil, dijo que “la primera fecha fue en el barrio Malvinas, la segunda en Próspero Palazzo y la idea es terminarlo en zona sur, pero todavía tenemos que confirmar el lugar. Igualmente vamos a seguir organizando competencias”.

En cuanto a los adultos, Cabibbo confirmó que “arrancamos con un mini torneo de cinco fechas y la primera será el domingo 15 de febrero. La última se hará el 6 de diciembre, todas serán en el Autódromo General San Martín”.

En la previa del inicio de la temporada, el dirigente se juntó con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y valoró el trabajo en conjunto. “Estamos muy agradecidos, porque siempre nos abre las puertas y nos ayuda en todo lo que puede. Hoy por hoy, el ciclismo de ruta está muy bajo y tratamos de levantarlo todos juntos”, enfatizó.