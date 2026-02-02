El Patagonico
El ciclismo infantil tuvo carreras en el barrio Próspero Palazzo

Más de cien niños y niñas fueron protagonistas este domingo de la competencia, que organizó el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia.

El barrio Próspero Palazzo fue sede este domingo de una competencia infantil, que contó con la organización del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia.

“Más de cien niños y niñas fueron los protagonistas de una jornada llena de alegría, deporte, compañerismo y pasión por el ciclismo”, destacaron desde el club organizador de la competencia.

El Club de Ciclismo de la ciudad quiere agradecer a toda la comunidad, ciclistas y familia, al Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Bicicletería Cabibbo, Bicicletería Cabibbo II, Liliana Olmos (Librería en Casa), Transporte Gómez, Tránsito – Miguel Gómez; Vecinal Próspero Palazzo – Cristina Pardo, enfermera Florencia Molina (Ente).

“Gracias por acompañar y apoyar este hermoso deporte que sigue creciendo en nuestra ciudad. Felicitaciones a todos los ciclistas que participaron en las distintas categorías”, agregaron en su página oficial de Facebook.

A continuación se detalla los resultados y puntaje en cada una de las categorías de la competencia de ciclismo infantil que se corrió este domingo en el barrio Próspero Palazzo.

Panorama

Categoría 2 y 3 años

1° Noah Care (10 pts)

2° Maia Payalef (8 pts)

3° Uriel Valentín Siabenhaarz (7 pts)

4° León Rodríguez (6 pts)

5° Enzo Barrientos (5 pts)

Categoría 4 años

1° Joaquín Gonzalorena Aybar (10 pts)

2° Giovanni Hraste (8 pts)

3° Arana Laureano (7 pts)

4° Aylen Yoselín Valdiviezo (6 pts)

5° Amelie Cárdenas (5 pts)

6° Tiziana Ramos (4 pts)

7° Gianna Scheidegger (3 pts)

8° Alma Lagoria (2 pts)

Categoría 5 años

1° Benicio Rodríguez (10 pts)

2° Amelie Gómez Rojas (8 pts)

3° Valentina Haro (7 pts)

4° Benjamín Parra Acosta (6 pts)

5° Natanael Payalef (5 pts)

6° Ambar Gonzalorena Aybar (4 pts)

7° Rosa Maite (3 pts)

8° Felipe Vargas (2 pts)

9° Julián Curapil (1 pt)

10° Clara Vergara (1 pt)

11° Amparo Gómez (1 pt)

12° Gian Lagoria (1 pt)

13° Noah Gutiérrez (1 pt)

14° Francesca Abril Fernández (1 pt)

15° Renata Lodeiro (1 pt)

Categoría 6 años

1° Demian Barría (10 pts)

2° Demian Scheidegger (8 pts)

3° Mateo Leal (7 pts)

4° Fabricio Policcichio (6 pts)

5° Emiliano Mansilla (5 pts)

6° Dante Mansilla (4 pts)

7° Giovanni Main (3 pts)

8° Alexander Neizan Valdiviezo (2 pts)

9° Sofía Maite Nievas (1 pt)

10° Ramiro Ruiz (1 pt)

11° Melanie Hernández (1 pt)

12° Rebeca Cassarini (1 pt)

13° Bautista Marín (1 pt)

Categoría 7 años

1° Mateo Care (10 pts)

2° Valentín Dylan Maliqueo (8 pts)

3° Francesco Tomás Aguirre (7 pts)

4° Alan Virreira (6 pts)

5° Gennaro Mateo López Quiroga (5 pts)

6° Berenice Alma Rojel (4 pts)

7° Tomás Valenzuela (3 pts)

8° Emanuel Torenzo (2 pts)

9° Thiago Mansilla (1 pt)

10° Ibrahim Avila (1 pt)

11° Ariana López (1 pt)

12° Mateo Adiel Sánchez (1 pt)

13° Dante Gonzáles (1 pt)

14° Zoe Derbes (1 pt)

15° Mía Victoria Jaime (1 pt)

16° Zoe Segovia (1 pt)

17° Giovanni Silva (1 pt)

18° Ramiro Díaz (1 pt)

19° Loan Basualdo (1 pt)

20° Josefina Acuña (1 pt)

21° Theo Emmanuel Rodríguez (1 pt)

Categoría 8 años

1° Gino Galetto (10 pts)

2° Nehemías Gonzalorena (8 pts)

3° Lucas Casarini (7 pts)

4° Xiomara Liempichun (6 pts)

5° Noah Alvarez (5 pts)

6° Oseías Carrilaf (4 pts)

7° Joaquín Lodeiro (3 pts)

8° Nayelín Friz (2 pts)

9° Ainara Burgos (1 pt)

10° Mía Navarro (1 pt)

11° Francesca Van Wyk (1 pt)

12° Max Monchebeuf (1 pt)

13° Vincenzo Aliano (1 pt)

14° Alai Acosta (1 pt)

Categoría 9 años

1° Lucas Ducloux (10 pts)

2° Benjamín Gutiérrez (8 pts)

3° Santino Gael López Quiroga (7 pts)

4° Arianna Urquiza (5 pts)

5° Nehemías Derbes (4 pts)

6° Ailyn Gonzáles (3 pts)

Categoría 10 años

1° Noah David Pastrana (10 pts)

2° Aaron Chavarría (8 pts)

3° Nazareno Segovia (7 pts)

4° Ciro Eithan Reyes (6 pts)

5° Lorenzo Cichello (5 pts)

6° Rodríguez Emma Laia (4 pts)

Categoría 11 años

1° Santino Lionel Morales Vázquez (10 pts)

2° Enzo Navarro (8 pts)

3° Mateo Gassmann (7 pts)

4° Ian Lempichun (6 pts)

5° Rodrigo Jesús Marín (5 pts)

6° Valentín Monchebeuf (4 pts)

7° Ander Vergara (3 pts)

8° Uma Delfina Díaz (2 pts)

9° Lorenzo Monchebeuf (1 pt)

10° Guan Dilan (1 pt)

11° Benjamín Flores (1 pt)

Categoría 12 años

1° Tobías Chacano (10 pts)

2° Benjamín Díaz Thiago (8 pts)

3° Lautaro Daniel Ponce (7 pts)

4° Santino Nery Almonacid (6 pts)

5° Tobías Marín (5 pts)

6° Antonella Herrera (4 pts)

Categoría 13 años

1° Santiago Jeremías Gunther (10 pts)

Categoría 14 años

1° Gabriel Chacano (10 pts)

2° David Flores (8 pts)

3° Moshe Gandarillas (7 pts)

