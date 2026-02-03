Ricardo y Rodrigo Cabibbo competirán del 20 al 22 de febrero en una de las carreras más exigentes del ciclismo nacional, representando al Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia.

Padre e hijo llevarán los colores de Comodoro a La Vuelta de La Pampa

Comodoro Rivadavia volverá a decir presente en el calendario grande del ciclismo argentino. Ricardo y Rodrigo Cabibbo, padre e hijo, confirmaron su participación en La Vuelta de La Pampa, una competencia de jerarquía nacional que se disputará durante tres jornadas consecutivas, los días 20, 21 y 22 de febrero.

Ambos ciclistas llegan a la prueba con un recorrido consolidado en el deporte y antecedentes destacados en distintas competencias regionales y nacionales.

En esta oportunidad, defenderán los colores del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia en un desafío que convoca a pedalistas de todo el país y que se caracteriza por su dureza, tanto por el ritmo de carrera como por las exigencias del trazado.

La preparación previa, el trabajo sostenido y la experiencia compartida entre generaciones serán claves para afrontar una competencia que exige constancia y estrategia.

Con esfuerzo y dedicación, los Cabibbo buscarán estar a la altura del desafío y dejar bien representada a la ciudad en una de las citas más importantes del ciclismo argentino.