Ingresó a vivienda ajena y se escondió en el baño

Fue esta madrugada en calle Las Violetas. La propietaria del domicilio aseguró no conocer al individuo, ni haber autorizado su ingreso.

Un hombre de 35 años fue detenido en la madrugada de este lunes luego de ser encontrado en el interior de una vivienda del barrio San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 3:20, cuando personal de la Comisaría Seccional Séptima acudió a un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un desconocido dentro de un domicilio ubicado en calle Las Violetas.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la propietaria de la casa, quien manifestó que un hombre se encontraba dentro del baño de la vivienda sin su autorización. Con el consentimiento de la mujer, los uniformados ingresaron y constataron la presencia del sujeto.

Tras verificar que la dueña del inmueble no conocía al individuo ni le había permitido el ingreso, se lo detuvo. Fue identificado como Andrés Alejandro M. y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.