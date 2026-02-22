El incidente se produjo en el interior de un local nocturno de la calle San Martín.

Detenida por golpear a otra mujer y robarle el bolso

Personal policial de la Seccional Primera detuvo este domingo por la madrugada, en el Centro de Comodoro Rivadavia, a una mujer que fue denunciada de haber agredido a otra mujer y de haberle robado el bolso.

El incidente se produjo en el Draw Pool Pub, en San Martín al 200.

Cuando personal policial llegó al lugar, trabajadores de seguridad del local nocturno tenían retenida a la agresora.

La víctima relató que fue golpeada por la mujer, quien le sustrajo su bolso con un teléfono celular en el interior.

Un testigo alertó a los guardias quienes redujeron a la sospechosa.

La detenida fue trasladada a la Seccional Primera, a la espera de comparecer ante el juez penal de turno.