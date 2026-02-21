El incidente se registró en una parada de colectivos de la zona céntrica.

Lo amenazó con un cuchillo porque no le invitó cigarrillos

A las 17:10 de este sábado, personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia tomó conocimiento que en la parada de colectivos de Yrigoyen y Roque Sáenz Peña había un hombre portando un arma blanca. Ante ello personal policial se dirigió al lugar y entablaron diálogo con la víctima, quien señaló al presunto autor y refirió que el mismo lo había amenazado con un arma blanca por no querer invitarle cigarrillos.

Se realizó el palpado superficial al sospechoso y se constató un arma blanca en su cintura.

Se efectuó su aprehension. Se trata de un hombre de 32 años que fue trasladado a dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta que comparezca en la audiencia de control de detención.