El sujeto fue sorprendido por la Policía luego de que vecinos alertaran sobre una persona caminando por los techos.

Ingresó a una vivienda del Abásolo y se iba con varios objetos

Personal de la Comisaría Seccional Séptima intervino este sábado a las 4:30 en el barrio Máximo Abásolo, tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo que daba cuenta de la presencia de una persona desplazándose por los techos de viviendas del sector.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a vecinos, quienes aportaron características físicas y de vestimenta del sospechoso. Minutos después, los uniformados observaron salir a un hombre de una vivienda ubicada sobre la calle Ricardo Balbín, cuyas características coincidían con las brindadas, por lo que procedieron a demorarlo.

Al inspeccionar el sector, constataron que en una casa lindante había una ventana forzada y completamente abierta, por donde se presume se produjo el ingreso.

Posteriormente se hizo presente la propietaria del inmueble, quien reconoció como propios los elementos que el sujeto llevaba consigo. Ante esta situación, se procedió a la detención de Guillermo Ezequiel C., de 32 años.

Entre los objetos recuperados se encuentran una mochila camuflada con prendas de vestir, un bolso negro con indumentaria, una caja de herramientas marca GardenPlus GP, una notebook con tapa alusiva a Boca Juniors y su cargador, y una tablet de color blanco.