El sospechoso fue interceptado por la Policía, en Scalabrini Ortiz y Tres Sargentos, tras ser señalado por una mujer.

Ingresó a robar una bicicleta a una vivienda del barrio Juan XXIII

Un hombre de 31 años fue detenido este jueves por la mañana en el barrio Juan XXIII, acusado de sustraer una bicicleta y otros elementos de una vivienda.

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía del Chubut, dependiente de la Comisaría Seccional Quinta, alrededor de las 10:50 horas, mientras efectuaba tareas de patrullaje preventivo en la esquina de las calles Scalabrini Ortiz y Tres Sargentos.

Según se informó oficialmente, los efectivos observaron a una mujer que realizaba señas para que el móvil policial se detuviera. La testigo se encontraba junto a un hombre, a quien señaló como autor de un robo ocurrido instantes antes.

De acuerdo a su relato, el sospechoso habría ingresado a una vivienda ubicada sobre calle Scalabrini Ortiz y sustraído una bicicleta rodado 18, de color azul y marca Shimano, además de una sierra eléctrica, elementos que llevaba consigo al momento de ser interceptado.

En ese momento salió del domicilio el propietario del inmueble, quien reconoció los objetos como propios y explicó que se encontraban guardados en un galpón situado en la parte posterior de la vivienda.

Ante esta situación, los uniformados detuvieron al sospechoso, identificado como Ezequiel Alejandro R., quien fue trasladado a la dependencia policial del barrio Isidro Quiroga en carácter de detenido judicial, quedando a disposición de la Justicia.