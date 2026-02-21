Diputado escrachado: "dejó a un trabajador discapacitado de por vida"

El salteño Pablo Outes fue duramente expuesto en el Congreso nacional durante el tratamiento de la Reforma Laboral.

“El diputado salteño Pablo Outes, que responde al gobernador Sáenz, dijo que la ley es un desastre, pero levanta la mano para aprobarla”, afirmó el también legislador Rodolfo Tahilade, de Unión por la Patria.

El legislador bonaerense recordó lo ocurrido a José Cristian Toledo, quien, trabajando sin protección, recibió una descarga eléctrica que lo dejó incapacitado de por vida, mientras trabajaba para la empresa de adoquines de Pablo Outes.

Outes fue enfático en apoyar la reforma laboral y señalar al mismo tiempo que “el modelo de Milei está fracasando”.

“Raro, ¿no? No tanto; perdió un juicio laboral por haber dejado paralítico a un empleado y hace 13 años que no paga la indemnización. Cuando mirás el historial, el voto cierra perfecto”, remató Tahilade.

La intervención de Outes se dio en medio de fuertes murmuraciones y cuestionamientos a viva voz por parte de sus pares, cuestionando su colaboración permanente con La Libertad Avanza (LLA), pese a haber sido electo por el peronismo, es decir por la oposición. En muchos casos, el salteño se mostró visiblemente incómodo y no podía continuar con su alocución.

Sin embargo, los cuestionamientos al diputado saencista no terminaron cuando dejó de hablar, ya que inmediatamente después el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, dijo: “Si el modelo fracasa, ¿por qué lo vota a favor? Las pequeñas empresas están arruinadas porque no tienen quién les compre. Si quiere beneficiar a las pymes, debería estar en contra de este proyecto. No sea tan chanta diputado. Es una contradicción”, agregó Del Caño.

A su turno, la diputada bonaerense Julia Strada (UP), también recordó lo dicho por Outes. “El diputado salteño, que con tanta vehemencia defendió a su provincia, creo que no leyó la ley. Me animo a decirlo porque al final es un patrón que incumplió con una indemnización por un accidente laboral; vino a defender sus propios intereses”.

Tras ello, Strada lanzó una fuerte advertencia: “les cuento que las provincias también pierden; hay reducciones tributarias que entraron por el Senado que no debieron haber ingresado por esa Cámara porque Diputados tiene la facultad de la modificación tributaria”.

Remarcó que con la ley de Reforma Laboral, se desfinancia en particular “impuestos coparticipables, como los impuestos a los autos de alta gama, aeronaves y embarcaciones, 80 por ciento coparticipables. ¡Mirá qué bien, como defendieron las cajas de las Provincias!”

La diputada citó otros impuestos coparticipables que se reducen, como el de “Actualización por inflación de quebrantos, Depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, Enajenación de inmuebles, Servicios de comunicación audiovisual, Telefonía y Seguros” y dijo que la reducción suma un total de “2300 millones de dólares”.