El Gobierno retuvo aliados provinciales y logró la aprobación en Diputados

El Gobierno nacional consiguió un importante triunfo legislativo al lograr la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, tras conservar el respaldo de aliados provinciales clave y pese a una jornada atravesada por el paro general convocado por centrales sindicales.

El proyecto impulsado por la gestión del presidente Javier Milei fue aprobado con 135 votos a favor y 115 en contra, lo que le permitió al oficialismo alcanzar un margen cómodo para avanzar con la iniciativa, que ahora deberá ser tratada nuevamente en el Senado debido a modificaciones introducidas en el texto.

Durante la votación en general, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y oficialismos provinciales de Tucumán, San Juan, Neuquén, Córdoba, Misiones y Salta. En tanto, votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y legisladores referenciados con las gobernaciones de Catamarca y otros espacios provinciales.

Cambios y puntos sensibles

Uno de los ajustes centrales realizados por el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que preveía sanciones salariales para trabajadores que tomaran licencia por enfermedad, una cláusula que había generado fuerte rechazo político y sindical.

En cambio, el artículo más discutido fue el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para el pago de indemnizaciones financiado con aportes sobre el salario. Ese punto fue aprobado con una votación más ajustada, por 130 votos contra 117.

Desde el oficialismo admiten que hubo negociaciones directas con gobernadores, en particular con Córdoba, para garantizar el respaldo necesario y evitar fisuras que pusieran en riesgo el resultado final.

Clima tenso dentro y fuera del Congreso

La sesión estuvo marcada por un clima de fuerte tensión política, que tuvo su correlato en las inmediaciones del Congreso, donde la movilización que acompañó el paro nacional terminó con incidentes, detenidos y heridos tras la aplicación del protocolo de seguridad.

Dentro del recinto, hubo cruces entre legisladores opositores y oficialistas, cuestionamientos al plan de labor parlamentaria y maniobras reglamentarias que pusieron en riesgo el quórum, aunque finalmente el presidente de la Cámara, Martín Menem, logró encauzar la sesión hasta la votación final.

Lo que viene

Con la media sanción obtenida, el oficialismo apunta ahora a convertir la reforma laboral en ley antes del 1° de marzo, fecha prevista para el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. La oposición, en tanto, ya anticipó que analiza una eventual judicialización del proyecto si se aprueba definitivamente.

La iniciativa forma parte del núcleo central del programa económico y político del Gobierno y se consolida como uno de los debates más sensibles del inicio de la gestión Milei.