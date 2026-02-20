En pleno debate de la Reforma Laboral y mientras la Policía reprime a manifestantes, un legislador se atrevió a un duro gesto con el titular de Diputados.

Un diputado entregó cadenas a Martín Menem en señal de "esclavitud" y el libertario explotó

En medio del paro general de la CGT y mientras la Cámara de Diputados debate la Reforma Laboral, un momento de mucha tensión se vivió en el recinto este jueves. El diputado Horacio Pietragalla Corti -de Unión por la Patria- le entregó unas cadenas a Martín Menem como un acto de protesta simbólica al proyecto del Gobierno.

Pietragalla, que fue secretario de Derechos Humanos, pidió una interrupción durante la exposición de su colega Vanesa Siley. En este sentido, el diputado afirmó que la ley que impulsa el gobierno de Milei "nos retrotrae a la esclavitud" y que el proyecto viene a "robar derechos históricos".

Mientras caminaba hacia el estrado, le dijo a Menem: "Le voy a hacer entrega del símbolo de esta ley", y apoyó una cadena de metal sobre el escritorio de la presidencia. Además, protestó porque el oficialismo limitó la lista a solo 40 oradores, dejando a muchos diputados sin posibilidad de hablar sobre una ley tan crítica.

La fuerte reacción de Martín Menem

El presidente de la Cámara no recibió bien el gesto. Mientras Pietragalla se acercaba, Menem le advirtió: "A mí no me puede entregar nada, diputado".

Seguidamente, Menem le exigió que retirara las cadenas inmediatamente, calificando el acto como una "falta de respeto" y recordándole que el reglamento no permite que los legisladores dejen objetos en el estrado de la presidencia.

Por supuesto, el episodio generó gritos y abucheos cruzados, profundizando la grieta en una sesión que ya venía muy caliente por el paro general de la CGT que ocurre afuera.