Luque: "esta ley profundiza la incertidumbre"

El diputado nacional Juan Pablo Luque expresó su rechazo a la ley de reforma laboral y alertó sobre las consecuencias que podría generar en la Patagonia.

Durante su intervención en el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados, Juan Pablo Luque señaló que “con esta ley, Chubut pasará de ser una provincia productiva a convertirse en un territorio de sacrificio”.

El legislador sostuvo que el proyecto no se limita a modificar condiciones laborales, sino que “define qué va a pasar con la Patagonia; si la vamos a seguir consolidando como una región productiva o si, a partir de esta norma, avanzamos hacia un esquema de abandono y pérdida de competitividad”.

El diputado chubutense de Unión por la Patria recordó que, hasta hace dos años, Chubut se posicionaba como la cuarta provincia exportadora del país y destacó que Comodoro Rivadavia registraba uno de los índices de desocupación más bajos de la Argentina. “En menos de dos años esa situación se deterioró profundamente. Nuestra provincia retrocedió varios puestos en el ranking exportador, producto de decisiones nacionales tomadas de manera apresurada y sin contemplar las realidades regionales”, afirmó.

Asimismo, el exintendente de Comodoro hizo referencia a la situación energética y cuestionó el proceso de venta de Manantiales Behr de YPF en la Cuenca del Golfo San Jorge. “Nos enteramos de una manera muy distinta a como anunció el presidente (Horacio) Marín con bombos y platillos, hace algunas semanas atrás, que YPF se deshacía de su activo de cuenca madura más importante a una ignota empresa por 575 millones de dólares”, resaltó Luque.

A continuación, indicó que “ahora YPF nos comunica que esa venta ocurre por menos de la mitad prácticamente de esos valores y a otra empresa”, proceso que va a repercutir negativamente hacia los trabajadores.

En ese contexto, advirtió que Chubut enfrenta simultáneamente el abandono de áreas maduras por parte de operadoras petroleras; una crisis estructural en el sector pesquero; la caída sostenida de regalías; incendios en la zona cordillerana y la paralización de la obra pública nacional.

“En un escenario tan delicado como el actual, esta ley no ofrece soluciones. Por el contrario, profundiza la incertidumbre y pone en riesgo el entramado productivo de nuestra provincia”, sostuvo.

Finalmente, Luque ratificó su voto negativo a la ley de reforma laboral. “No voy a acompañar una iniciativa que implica retroceder en derechos y comprometer el futuro de una de las provincias más importantes de la Argentina”, concluyó.