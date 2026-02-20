Avila "¿Cómo van a laburar si son nenes de mamá?"

El diputado nacional Jorge Ávila fue uno de los oradores en el debate por la reforma laboral. Su voto fue negativo.

El diputado nacional por Chubut, Jorge Ávila, anticipó su voto negativo en el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados que tuvo lugar este jueves y argumentó que “no nos va a dar nada, no va a traer trabajo. ¿Cuántos puestos creen que vamos a recuperar de los 5 mil perdidos?”.

El titular del Sindicato de Petroleros se preguntó también “¿cómo se creen que vamos a sobrevivir en Chubut con la caída de las regalías petroleras? ¿Cómo creen que vamos a sobrevivir en una provincia tan desgastada con todos los problemas que hemos sufrido?”.

Por eso anticipó antes de la votación que “nuestro voto va a ser negativo en lo general y en todo lo que significa una reforma laboral que castiga a los trabajadores porque tenemos la prueba en los telegramas que enviaron”.

Avila es parte del bloque Encuentro Federal que también integran –entre otros- Miguel Angel Pichetto, Juan Schiaretti y Nicolás Massot. “Desde acá le quiero decir al presidente de YPF, Horacio Marín, que tome cartas en el asunto y que el día lunes comencemos a movilizar equipos que hace seis meses están parados, y si siguen así va a ser un año en que no se defiende el laburo”, dijo apuntando al CEO de YPF.

“Nosotros vamos a defender nuestro sindicato, yo soy secretario general y voy a defender mi trabajo, trabajé toda mi vida, laburé en el campo; no soy como aquellos que no laburaron nunca y no saben lo que es matarse de frío, de calor, estar 12 horas a disposición de la empresa”, enfatizó.

En este sentido, insistió: “No saben lo que es defender el empleo porque jamás laburaron. ¿Cóomo van a laburar si son nenes de mamá?”.