Chubut tuvo una votación dividida en el debate por la reforma laboral: mientras dos diputados respaldaron al Gobierno, tres se alinearon con la oposición. La iniciativa obtuvo media sanción y regresará al Senado.

Cómo votaron los diputados de Chubut y por qué el proyecto vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional con 135 votos a favor y 115 en contra, en una extensa sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT. Debido a cambios introducidos en el articulado, la iniciativa deberá regresar al Senado para su tratamiento definitivo.

En ese marco, quedó expuesta la división en la representación de Chubut, cuyos diputados votaron en sentidos opuestos frente a uno de los proyectos más sensibles del oficialismo.

Cómo votaron los diputados de Chubut

Los legisladores nacionales por la provincia se pronunciaron de la siguiente manera:

César Treffinger (La Libertad Avanza): a favor

Maira Frías (La Libertad Avanza): a favor

Jorge Ávila (Provincias Unidas): en contra

José Glinski (Unión por la Patria): en contra

Juan Pablo Luque (Unión por la Patria): en contra

De esta manera, dos diputados chubutenses acompañaron al oficialismo, mientras que tres rechazaron el proyecto, alineándose con los bloques opositores.

Por qué vuelve al Senado

La iniciativa deberá ser tratada nuevamente por el Senado luego de que Diputados aprobara la eliminación del artículo 44, uno de los puntos más cuestionados de la reforma. Ese artículo habilitaba una reducción salarial durante las licencias médicas, lo que generó fuertes críticas sindicales y políticas.

Una votación atravesada por tensiones

La aprobación se dio tras más de diez horas de debate, en una jornada marcada por movilizaciones, protestas y un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso. El oficialismo logró sostener el quórum y la mayoría gracias al respaldo de bloques aliados y gobernadores provinciales.

Ahora, el proyecto ingresa en su tramo decisivo, mientras la oposición anticipa posibles acciones judiciales si la reforma se convierte en ley.