Otra avería afecta a seis barrios de Zona Sur

La interrupción del servicio comenzó este viernes al mediodía y, hasta el momento, no hay horario de normalización.

Este viernes 20 de febrero, a partir de las 12:30, se interrumpió el suministro de agua potable en seis barrios de la Zona Sur debido a una avería detectada en el subacueducto El Trébol.

La medida afecta a los barrios Malvinas Argentinas, Chacra Las Leñas, Chacra La Francesa, Chacra La Escondida y a sectores de Máximo Abásolo y La Floresta. Según se informó oficialmente, por el momento no se ha establecido un horario para la normalización del servicio.

Asimismo, y como consecuencia de las maniobras operativas que se llevarán adelante para reparar la falla, vecinos de los barrios San Cayetano, Quirno Costa y otro sector de Máximo Abásolo podrían registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL indicaron que se mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución de los trabajos y la restitución del suministro.