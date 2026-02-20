La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que se adelantó el corte programado de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia, que comenzará a partir de las 12:00 horas de este viernes y se extenderá por un lapso estimado de 36 horas.

Se adelanta el corte de agua en Zona Norte

La medida responde a la detección de dos nuevas averías en el Acueducto del ’66, localizadas en el tramo comprendido entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso, lo que obliga a interrumpir el suministro para realizar las tareas de reparación necesarias.

En paralelo, la cooperativa indicó que desde las 06:00 horas comenzó la normalización paulatina del servicio de agua en las Zonas Sur y Central, luego de los trabajos realizados en ese sector del sistema.

Trabajos en curso

Desde la SCPL precisaron que personal operativo ya se encuentra trabajando en el lugar, llevando adelante las maniobras técnicas correspondientes para reparar el ducto y restablecer el funcionamiento del Sistema Acueductos en el menor tiempo posible.

Cargaderos habilitados

Con el objetivo de asistir a la comunidad durante el corte, se informó que a lo largo de la mañana quedarán habilitados cargaderos de agua potable en la Zona Norte:

Planta Santa Lucía: ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso.

Ciudadela: ubicado entre la Ruta Nacional N°3 y la Ruta Provincial N°39.

Desde la cooperativa recomendaron hacer un uso responsable del recurso mientras se desarrollan los trabajos.

Finalmente, la SCPL aseguró que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad o modificación en los plazos previstos.