La víctima es un hombre de 35 años que volvía de una reunión con amigos. La conductora fue detenida minutos después del choque. Iba acompañada por dos amigas que también habían tomado alcohol.

Una joven de 20 años que manejaba borracha, atropelló y mató a un motociclista

Una joven de 20 años manejaba borracha, atropelló y mató a un motociclista en Córdoba. La Justicia investiga si la joven estaba corriendo picadas. El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martín.

La víctima fue identificada como Cristian Martín Alanís, un joven de 35 años que volvía a su casa después de una reunión con amigos. La conductora fue detenida e imputada por el hecho.

La joven de apellido Zabala conducía un Volkswagen Golf por las calles de Río Cuarto. El test de alcoholemia realizado por las autoridades tras el incidente arrojó resultado positivo. En el auto iba acompañada por dos amigas que también habían tomado alcohol.

Los investigadores creen que podría haber estado corriendo carreras ilegales con una camioneta minutos antes de impactar contra la víctima. Los videos de las cámaras de seguridad de la zona refuerzan esa hipótesis.

En las imágenes a las que tuvo acceso el Noticiero Doce se observa al Volkswagen circulando a gran velocidad casi a la par de una camioneta.

A su vez, las cámaras también registraron el momento en el que la joven arrastra la moto de la víctima por varios metros, mientras el roce del vehículo con el asfalto producía chispas.

Las pericias indicaron que la conductora continuó su marcha unos 300 metros con la moto enganchada en la parte delantera del auto antes de frenar.

Según informaron en el citado medio, los vecinos declararon haberse despertado en el medio de la noche por el ruido del arrastre.

Alanís murió prácticamente en el acto. Cuando el personal de emergencias llegó al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Según precisaron desde el medio cordobés, una de las zapatillas que llevaba puesta terminó en el techo de una casa de la cuadra, lo que da cuenta de la fuerza del impacto.

Tanto la conductora, como las dos amigas que viajaban con ella, de 20 y 22 años, dieron positivo en el test de alcoholemia.

Zabala fue detenida e imputada por homicidio culposo agravado. Ahora, con la incorporación de los videos a la causa, la familia de Alanís busca que la imputación se agrave. La causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo. La investigación continúa.