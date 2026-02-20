Hay cuatro heridos por la explosión en Gendarmería

El estallido se produjo cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía hace cuatro meses en el lugar.

Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina activó un amplio operativo de seguridad en el edificio ubicado en Paseo Colón 533, Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió cerca de las 13.50 cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía resguardada en el piso 11 desde hacía por lo menos cuatro meses.

Según la reconstrucción del caso, al abrir el paquete se produjo una detonación que afectó a cuatro integrantes de la fuerza. Dos de los efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió asistencia en el lugar y una cuarta víctima debió ser asistida con oxígeno. Las autoridades precisaron que los heridos están fuera de peligro.

De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525.

La encomienda había sido recibida al menos unos cuatro meses antes y estaba bajo resguardo hasta que fue abierta.