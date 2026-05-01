Por qué las criptomonedas se convirtieron en una realidad para miles de argentinos

No hace falta viajar en el tiempo para recordar esos días en donde querías comprar dólares y la página de la AFIP devolvía un cartel rojo que decía “operación no autorizada”. Octubre de 2011. Podías ganar un sueldo decente, pero la inflación iba a otra velocidad. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acababa de ganar la reelección con el 54% de los votos y a los pocos días implementó lo que formalmente se llamó Programa de Consultas de Operaciones Cambiarias. Lo que todos conocemos como cepo. La AFIP decidía si te dejaba comprar moneda extranjera o no. Dependía de tu situación patrimonial, de tu sueldo, de tu declaración jurada y de una lógica que nadie terminaba de entender del todo. Ese fue el comienzo de una larga década en la que millones de argentinos buscaron alternativas al dólar billete. Las encontraron. Y no estaban en una cueva de la calle Florida sino en una pantalla de celular.

Hoy la Argentina lidera la adopción de criptomonedas en América Latina. Cerca del 19,8% de la población usa algún tipo de criptoactivo según datos de Chainalysis publicados en 2025. Eso equivale a casi nueve millones de personas. Muchos argentinos usan el par BTC a USD para ver las cotizaciones en tiempo real desde el teléfono celular en sitios como Binance. No sorprende. La necesidad creó el hábito. Cuando un Estado te cierra la puerta del mercado cambiario oficial, buscás la ventana. Y las criptomonedas aparecieron justo en el momento en que esa ventana hacía falta. Estamos hablando de una transformación real en la forma en que la gente ahorra, invierte y mueve su plata.

DEL CEPO A LAS CUEVAS Y DE

LAS CUEVAS AL BLOCKCHAIN

El cepo arrancó con límites. Podías destinar hasta el 40% de tu sueldo a comprar divisas si la AFIP te autorizaba. Suena razonable hasta que te enterabas de que la autorización dependía de criterios opacos. Para 2012 directamente eliminaron la posibilidad de comprar dólares para ahorro. En 2013 subieron los recargos a las tarjetas de crédito en el exterior al 35%. El mercado paralelo explotó. El dólar blue se convirtió en el termómetro real de la economía. En diciembre de 2015, Mauricio Macri levantó las restricciones y por unos años se pudo respirar. Duró poco. La crisis de 2018 obligó a restablecer controles y en octubre de 2019 volvió el famoso tope de 200 dólares mensuales. El gobierno de Alberto Fernández sumó el impuesto PAIS del 30% y la cosa se puso todavía más difícil. Cada nueva restricción empujó a más gente hacia las cripto.

LAS STABLECOINS COMO REFUGIO

Cuando la inflación anual trepó al 211% en 2023, las stablecoins se convirtieron en la herramienta preferida de los argentinos. USDT lideró con comodidad. Según la Fundación Blockchain Argentina, el 80% de las transacciones en plataformas locales se realizaron con ese activo. USDC también creció fuerte. La lógica es simple. Si no podés comprar dólares en el banco y la cueva te cobra una comisión abusiva, comprás USDT que vale un dólar, lo tenés en tu teléfono y lo movés cuando querés. Sin horario bancario. Sin cola. Sin que nadie te pida una declaración jurada. Argentina es el país con mayor adopción de stablecoins a nivel mundial. No de Latinoamérica. Del mundo. Eso dice mucho sobre la necesidad concreta que motiva cada transacción.

BITCOIN COMO INVERSION A LARGO PLAZO

En 2024 algo cambió. Con la inflación descendiendo al 118% anual y cierta estabilización cambiaria, muchos usuarios giraron su atención hacia Bitcoin como reserva de valor a largo plazo. El precio de BTC subió un 122% durante ese año y superó la barrera de los 100.000 dólares en diciembre. El volumen de compra de Bitcoin creció un 126% mientras que las stablecoins crecieron un 44%. La lógica del argentino se adaptó rápido. Ya no alcanzaba con empatar al dólar. La inflación en dólares también existe. Bitcoin ofrece escasez programada. Solo van a existir 21 millones de unidades. Eso lo hace atractivo para quien piensa en cinco o diez años y no quiere depender de la política monetaria de ningún país. Es otro nivel de autonomía financiera.

LA TECNOLOGIA SIMPLIFICO TODO

Comprar Bitcoin en 2015 era un proceso engorroso. Había que buscar un exchange, verificar la cuenta con una cantidad absurda de documentos, transferir pesos a una cuenta bancaria rara y esperar. Hoy bajás una app y en diez minutos ya estás operando. La barrera de entrada se desplomó. Las plataformas sumaron interfaces intuitivas, soporte en español, tarjetas de débito vinculadas a cuentas cripto y rendimientos automáticos sobre stablecoins. Esa facilidad operativa fue determinante. La Argentina no adoptó las criptomonedas porque la población sea particularmente tech. Las adoptó porque la tecnología se volvió tan fácil que cualquier persona con un celular y una necesidad pudo entrar. Y la necesidad en un país con cepo cambiario sobraba.

LO QUE VIENE

En abril de 2025, el Banco Central anunció el fin del cepo cambiario para personas físicas. A partir de ese momento el dólar puede flotar dentro de una banda entre 1.000 y 1.400 pesos sin restricciones ni recargos. Es un cambio enorme. Pero las criptomonedas no van a desaparecer de la vida cotidiana argentina. Ya se integraron demasiado profundo. En junio de 2025, la Comisión Nacional de Valores lanzó regulaciones específicas sobre tokenización, lo que abrió la puerta a representar activos reales mediante tokens digitales. El ecosistema se profesionaliza. La pregunta ya no es si los argentinos van a usar cripto. Es cómo las van a usar a partir de ahora. El desafío según los especialistas es pasar de la adopción defensiva a la adopción funcional. Que las criptomonedas sirvan no solo para ahorrar sino para pagar, cobrar y transaccionar en la economía real de todos los días.