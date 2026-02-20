Planta piloto de aceite cannábico veterinario

Comodoro Conocimiento firmó un convenio con la ONG A1 para su puesta en funcionamiento.

La Agencia Comodoro Conocimiento y la ONG A1 @a1.crd firmaron un convenio marco y específico que da inicio formal a este proyecto estratégico, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 17.219/24. La iniciativa apunta a generar capacidades técnicas locales, validar procesos con criterios científicos y sanitarios, y proyectar una futura unidad de negocio bajo estándares regulatorios vigentes.

El presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate destacó: “este proyecto combina conocimiento, producción y regulación. Es una apuesta a la diversificación productiva y a la construcción de nuevas oportunidades para Comodoro”.